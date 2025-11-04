挑戰自我不設限 民進黨基隆議員鄭文婷通過無人機考照

民進黨基隆市議員鄭文婷近日在臉書分享，她通過無人機學科與術科測驗的喜訊。（圖為基隆市議員鄭文婷提供）

民進黨基隆市議員鄭文婷近日在社群媒體分享好消息，她報考無人機專業操作證順利通過，鄭文婷說，在選民服務與監督市政工作之餘，看到社群媒體上經常有人貼影片分享，讓她又心生挑戰自我不設限的想法；當一連串的學科考試與術科考試後，說沒有壓力是騙人的，當聽到考官口中喊出「合格」那一刻，她真的開心到迫不急待想立刻分享。

記者詢問鄭文婷，民意代表要會勘、要做選民服務，還要抽空參加婚喪喜慶，監督市政要看資料，哪來時間去上課，她看著記者說，只要有心，時間是可以擠出來的，這次考照，不只是多一張證書，更像是在忙碌生活中，重新找到學習的樂趣。她說，通過基本級無人機操作證測驗，並沒有以此為滿足，接下來還要參加高級測驗。

請繼續往下閱讀...

鄭文婷說，她大學念的是法律系，畢業後通過律師考試執業，工作一段時間又報考台大碩士班，她當時台大EMBA參加穿越戈壁大沙漠，即便每天累到不要不要，她腳底長水泡，痛到跑不動，她也堅持到底不放棄。

當選議員後，經常在重大場合或是海洋廣場，看到有人操作無人機做紀錄或拍美景，感覺很有成就感；真的是讓她下定決心去上課學無人機，是看到烏克蘭用無人機奇襲擊毀俄羅斯41架戰機的新聞，她心動了去報名上課。

鄭文婷說，包括學科測驗階段，要熟記法規、氣象、地形等，這些都完全跟她過去學習的法律、企業管理等不相干，但是她努力尚可達到目標，對於術科學習，則是一邊緊張地操作，一邊覺得有趣。測驗當天看到考官宣布「合格」那句話，她開心不已。

民進黨基隆市議員鄭文婷近日在臉書分享，她通過無人機學科與術科測驗的喜訊。圖為鄭文婷跟教練學習的照片。（圖為基隆市議員鄭文婷提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法