4小黨齊批蔣萬安違法短編統籌分配款 籲盧秀燕勿逃避廚餘處理職責

台灣經濟民主連合今天上午在立法院群賢樓外偕同4個本土在野小黨舉行「政府有錢該做事，人民監督8488億！盧秀燕、蔣萬安請回答統籌分配稅款用途」聯合記者會。（記者廖振輝攝）

新版「財政收支劃分法」財源分配爭議未解，台灣經濟民主連合今天上午在立法院群賢樓外偕同4個本土在野小黨舉行聯合記者會。台灣基進、綠黨表示，台中市府明年新增分配稅款289億元，不能逃避廚餘處理的法定職責；時代力量、小民參政歐巴桑聯盟則呼籲蔣萬安市府必須立即補正115年度總預算，將新增452億元全數編入歲入並說明用途。

台中成台灣非洲豬瘟疫情破口，台灣基進黨主席王興煥表示，明年度台中市可分配金額將從452億元暴增至741億元，成長289億元。他說，盧秀燕市府在廢棄物清除與環境衛生等法定職責上表現失職，廚餘政策朝令夕改，導致環境惡臭與民怨四起，呼籲台中市應以新增統籌款優先改善廚餘處理機制，效法台南、雲林、嘉義等縣市，導入能源化與資源化技術，建立長期、穩定、具環保效益的系統。

請繼續往下閱讀...

台灣綠黨共同召集人甘崇緯指出，根據「地方制度法」第18條，直轄市環境保護是直轄市政府的職權，廢棄物清運、廚餘去化是地方政府的基本職責，但台中市府環保局長陳宏益卻說「學校廚餘機，都要中央政府補助。」這句話充分暴露出台中市政府的心態問題：有錢不花在刀口上，有責任卻往上推，呼籲台中市政府停止推責、停止敷衍並開始行動。

時代力量黨主席王婉諭表示，台北市政府115年的總預算，沒有編列統籌分配款增加的 450億。台北市長蔣萬安稱，編製預算案的時候，中央還沒有公布統籌分配款的金額，所以市府暫不編入，要等後續再用追加預算的方式處理。她直批，全台灣22縣市，只有台北市政府編不出來，質疑是否欲規避議會定期會的審議，留作私房錢，創造台北市的大水庫。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長說，蔣萬安市府一再以「未公布期程」、「待追加預算」以及「中央補助款有減少」等理由推託，但即使將所有補助款全數扣除，仍短編超過300億元。這不只是專業問題，而是誠信問題。當市府不編入預算、不交代用途、拒絕監督，人民連「錢花在哪裡」都不知道，這不只是預算瑕疵，而是民主監督機制被掏空的警訊。

對於「財政收支劃分法」全盤修正議題，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強建議，行政院先報請總統召集財政國是會議，廣邀各界形成多數意見，審慎研擬財劃法新版本，並一併討論中央與地方事權及經費分攤、稅制改革等健全國家財政方案。

