批陳玉珍等人施暴在先、扭曲事實在後 陳培瑜：絕不和解！

立法院民進黨團今舉行記者會。（記者塗建榮攝）

立法院院會去年12月20日審議「財政收支劃分法」等案，爆發激烈衝突。民進黨立委陳培瑜、林宜瑾控告國民黨立委陳玉珍等5人涉犯重傷害未遂或傷害罪。台北地院昨開庭，5人均否認犯罪，並傳出陳玉珍有意和解。陳培瑜今批評，陳等人施暴在先、扭曲事實在後，她個人的司法案件，「我絕對不會和解！」

陳培瑜、林宜瑾指控，遭陳玉珍穿鋼頭鞋踹傷頭部、下腹部，翁曉玲、徐巧芯、邱若華、林憶君等4位藍白女立委則是在旁掩護助拳或協助壓制，陳培瑜、林宜瑾自訴控告5人涉犯重傷害未遂或傷害罪。

請繼續往下閱讀...

對於媒體詢問，陳培瑜今於民進黨團記者會輿情回應時表示，自己昨天不是沒出庭，昨天還是準備庭，她非常開心看到他們都願意出庭，面對自己犯下的過錯；他們打人施暴在先、扭曲事實在後，現在不願承認自己的過錯，既然要和解，就代表他們可能覺得自己有錯，那既然有錯，就請他們好好面對。

陳培瑜也說，關鍵真的不是她個人，而是為什麼她會被打，「大家還記得嗎？」當時是因為要通過荒謬的財劃法，而財劃法現在的錯誤都還要行政院幫忙解決，民進黨團也在想辦法，「而我就問，犯下過錯的國民黨團、民眾黨團，你們有知道自己做錯了什麼事情嗎？而所有的藍營地方首長，你們現在哀嚎預算編不出來，哀嚎很多事情沒辦法做，就請你回過頭找國民黨立委算帳。」

陳培瑜並再多次強調，「我個人的司法案件，我絕對不會和解！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法