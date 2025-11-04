民進黨台北市長人選 段宜康曝評估人選不只吳怡農、王世堅

民進黨台北市長人選 段宜康曝評估人選不只吳怡農、王世堅2025/11/04 11:35 記者何玉華／台北報導
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前表態爭取民進黨提名參選2026台北市長，立委王世堅也被視為黨內人選之一，前立委段宜康表示，兩位都是適合的人選之一，相信中央黨部要評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，要大家拭目以待。
段宜康今（4）天幫有意爭取民進黨提名參選中正萬華議員的馬郁雯站台，被問到對北市母雞人選時，段宜康表示，民進黨的優秀人才非常多，中央黨部應該會斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，說不定在跟民進黨理念一致的人選裡，也有可能會有適合的人選。
段宜康說，台北市長選戰對民進黨來說，從來不是件容易的事情，應該更慎重聆聽各方意見、斟酌各種條件，推出更適當的人；至於目前被點名的吳怡農、王世堅，他認為都是適合的人選之一，相信除了他們之外，中央黨部要評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，要大家拭目以待。
