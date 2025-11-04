梧棲豬農父子羈押 民團批中市府「全推給他們」、盧秀燕袒護官員

梧棲豬農父子羈押，主婦聯盟、好民文化行動協會等團體痛斥「過錯全推給豬農父子」。（記者黃旭磊攝）

台中市梧棲爆發非洲豬瘟疫情，檢方查出陳姓老豬農涉上傳廚餘舊照、竄改化製三聯單，台中地院凌晨裁定豬農父子羈押禁見，主婦聯盟環境保護基金會、好民文化行動協會等多個團體，上午在台中市府廣場高喊「誠實面對、道歉下台」，痛批市府將過錯全推給豬農父子，市長盧秀燕卻還在袒護官員。

「市長作秀、市府很廢」！主婦聯盟環境保護基金會台中分會會長耿明誼、好民文化行動副理事長林芳如、爭好氣聯盟發起人許心欣及台灣中社、中台灣教授協會等近10個團體，上午9時半集結在台中市府廣場，眾人痛批「廚餘無過，過在人禍」，批台中市政府失控，豬瘟事件凸顯行政怠惰和施政無能，要求市府需有首長下台。

林芳如表示，豬瘟過錯全推給豬農父子，環保局長、農業局長、動保處長還有市長盧秀燕到底在做什麼，都有行政責任，根據刑法公務人員瀆職罪，市府怠惰失職有罪，呼籲檢調啟動調查，不要讓基層人員揹黑鍋，全台中市民都要監督市府如何收拾殘局，台中市府各局處橫向斷裂失調，多次承受大型人為疏失導致災害，養豬產業出口外銷都受影響，市府出事就粉飾太平。

耿明誼說，非洲豬瘟事件絕非天災，而是台中市政府長期行政怠惰、管理無能導致人禍，這場危機同時引爆城市的垃圾危機與防疫破口的雙重災難，市府在環境治理上的失能，導致垃圾處理系統全面崩潰。

主婦聯盟台中分會執委許秀嬌，會後帶領眾人高喊「道歉下台」口號，爭好氣聯盟發起人許心欣表示，豬農烹調廚餘設備，竟然在今年5月就壞了，市府毫無警覺。

