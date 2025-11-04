路平+人本交通雙升級 林俊憲再爭取2.3億強化台南交安

立委林俊憲說明與市府合力爭取中央國土署支持台南市路平與人行安全計畫持續推動的必要性。（記者王俊忠攝）

立委林俊憲持續推動台南市朝「便捷交通・人本城市」願景邁進！他積極向中央爭取支持推動2項交通建設重點計畫，包括「2025年度南市路平專案計畫」與「永續提升人行安全補助計畫」第2案，總經費合計達2億3500萬元，全面升級市區道路鋪面與路口安全設計，讓市民開車更順暢、行人更安心！

今天上午，林俊憲會同內政部國土署、市府交通局、工務局代表與多位市議員、助理及里長到南區中華南路、德興路口與東區東門路三段現地會勘。

南市府工務局提報內政部「提升道路品質計畫2.0」，林俊憲協助爭取中央與市府自籌經費共1億8640萬元，推動今年南市路平專案，針對多條主要道路做改善，包括大同路、東門路、青年路、公園北路、民生路、海佃路、和緯路、華平路、怡安路、北安路、太子路及官田區多條聯絡道路等。

林俊憲指出，這計畫共改善標線96處、增設左彎車道44處，不僅更新鋪面品質，更以「路廊思維」整合動線設計。例如「大同路一段～二段及東門路三段」經費2059萬元，改善長度近2公里並各增設1處左轉車道；「仁德區太子路」單案更達2061萬元，設置25處標線與22處左轉車道，展現政府對改善交通流暢與安全的重視。

此外，林俊憲也請市府交通局提報「永續提升人行安全補助計畫」第2案，總經費 4897萬元，涵蓋北區2處與南區4處重點路口，包括：北區：和緯路二段／育德路、海安路三段／立賢路一段；南區：濱南路／灣裡路62巷、濱南路／灣裡路88巷、濱南路／興南街、中華南路二段／德興路。

這6處路口改善重點包括：增設偏心式左轉車道，減少車流交織、提升視距；行人穿越線退縮與庇護島設計，讓行人停等更安全；街角拓寬及無障礙人行空間，打造完整行走動線。

市府交通局表示，待林俊憲委員爭取中央經費獲得核定，市府可在今年底向市議會提墊付案，最快在明年第一季發包動工。

台南市南區中華南路二段與德興路口，將在中華南路口增設偏心式左轉專用車道，以利左轉車流順暢轉入德興路。（記者王俊忠攝）

