前記者馬郁雯參選 叫戰吳怡萱要求說明2件事

前三立記者馬郁雯（右）曾獨家報導柯文哲「1500」隨身碟，投入爭取民進黨提名參選明年台北市中正萬華市議員，4日上午在前立委段宜康（左）陪同參拜艋舺龍山寺。（記者羅沛德攝）

曾獨家報導柯文哲「1500」隨身碟的前三立記者馬郁雯今（4）日上午參拜艋舺龍山寺後，正式宣布投入爭取民進黨提名參選明年台北市中正萬華選區市議員，不過，也要在當地競選議員的民眾黨發言人吳怡萱曾質疑她會洩漏偵辦內容；馬郁雯回應，同為記者出身，不知道吳怡萱為何要糾結這件事？她認為，吳怡萱應該說明對柯文哲涉嫌貪污、黃國昌涉政治跟監的態度是什麼？

馬郁雯表示，柯文哲涉收賄1500萬元確實是她的獨家新聞，當時台北地檢署是以證人身份傳喚她去說明，經過她說明，檢察官調查完後是偵查終結，查無不法；她質疑，吳怡萱也是記者出身，很多事情是非常清楚的，記者從來都不在偵查不公開的範圍之內，不知道吳怡萱為何還要糾結這件事？

馬郁雯認為，吳怡萱應考慮的是柯文哲的貪污案件、以及黃國昌現在狗仔門的事件，「吳怡萱你的價值是什麼？你是支持貪污？還是認為政治跟監部分是對的？」她認為，如果吳怡萱要參選的話，應該對中正萬華選民說清楚價值是什麼？

