為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕才是非洲豬瘟主嫌！ 林楚茵：市長讓台中陷於「無政府狀態」

    2025/11/04 11:52 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    台中市梧棲爆發非洲豬瘟疫情，檢方查出陳姓老豬農涉上傳廚餘舊照、竄改化製三聯單，台中地院凌晨裁定豬農父子羈押禁見。對此民進黨立委林楚茵表示，盧秀燕身為市長卻讓台中陷於「無政府狀態」，只會做秀到處蹭流量，市政管理全放空，盧秀燕才是造成非洲豬瘟破口的「主嫌」！

    林楚茵在臉書PO文表示，根據最新疫調顯示：這次非洲豬瘟病毒可能來自未落實蒸煮廚餘，台中梧棲這家爆發非洲豬瘟的養豬場，自5月起就出現廚餘蒸煮照片異常，疑似偽造申報照片，補傳的5月照片，製造日期竟是10月，連瓦斯自4月起就沒再添購，根本沒在蒸。

    林楚茵指出，養豬場未依規定蒸煮廚餘並偽造申報，不僅涉嫌刑法「業務登載不實文書罪」，更違反《廢棄物清理法》第39條、「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」第4條第1項，可裁處新臺幣6000元至300萬元罰鍰，就在今天凌晨，豬農遭羈押禁見，但台中市政府更應該被咎責！

    林楚茵續指，環境部早在2021年就明確函文要求地方政府輔導養豬場每日上傳蒸煮照片，否則地方環保局應每月稽查一次，台中環保局未依規定每月稽查申報異常的養豬場，使廚餘成為破口，豬瘟爆發後，台中市府還擅自清消養豬場，導致檢驗結果誤判，嚴重擾亂防疫！

    林楚茵直言，台中市府怠忽職守、讓病毒有機可乘，可能涉犯刑法「廢弛職務釀成災害罪」！盧秀燕身為市長卻讓台中陷於「無政府狀態」，只會做秀到處蹭流量，市政管理全放空，盧秀燕才是造成非洲豬瘟破口的「主嫌」！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播