盧秀燕才是非洲豬瘟主嫌！ 林楚茵：市長讓台中陷於「無政府狀態」

民進黨立委林楚茵。（資料照）

台中市梧棲爆發非洲豬瘟疫情，檢方查出陳姓老豬農涉上傳廚餘舊照、竄改化製三聯單，台中地院凌晨裁定豬農父子羈押禁見。對此民進黨立委林楚茵表示，盧秀燕身為市長卻讓台中陷於「無政府狀態」，只會做秀到處蹭流量，市政管理全放空，盧秀燕才是造成非洲豬瘟破口的「主嫌」！

林楚茵在臉書PO文表示，根據最新疫調顯示：這次非洲豬瘟病毒可能來自未落實蒸煮廚餘，台中梧棲這家爆發非洲豬瘟的養豬場，自5月起就出現廚餘蒸煮照片異常，疑似偽造申報照片，補傳的5月照片，製造日期竟是10月，連瓦斯自4月起就沒再添購，根本沒在蒸。

林楚茵指出，養豬場未依規定蒸煮廚餘並偽造申報，不僅涉嫌刑法「業務登載不實文書罪」，更違反《廢棄物清理法》第39條、「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」第4條第1項，可裁處新臺幣6000元至300萬元罰鍰，就在今天凌晨，豬農遭羈押禁見，但台中市政府更應該被咎責！

林楚茵續指，環境部早在2021年就明確函文要求地方政府輔導養豬場每日上傳蒸煮照片，否則地方環保局應每月稽查一次，台中環保局未依規定每月稽查申報異常的養豬場，使廚餘成為破口，豬瘟爆發後，台中市府還擅自清消養豬場，導致檢驗結果誤判，嚴重擾亂防疫！

林楚茵直言，台中市府怠忽職守、讓病毒有機可乘，可能涉犯刑法「廢弛職務釀成災害罪」！盧秀燕身為市長卻讓台中陷於「無政府狀態」，只會做秀到處蹭流量，市政管理全放空，盧秀燕才是造成非洲豬瘟破口的「主嫌」！

