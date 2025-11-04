張智倫要求提數位身分證時程 劉世芳：個資會組織法齊全積極研議

行政院長卓榮泰（左）、內政部長劉世芳（右）4日赴立法院施政報告並備詢。（記者塗建榮攝）

國民黨立委張智倫今日在立法院施政總質詢時詢問，數位身分證政策累計編列預算10.26億元，閒置資產投入3.98億元，每年持續維護費4876萬元，要求行政院明確提出計畫與時程，對此，內政部長劉世芳說明，只要在個資會或個資保護法非常齊全狀況下，往後跨部會在做推動方案還是可以積極研議。

張智倫指出，行政院於2021年1月決議暫緩換發數位身分證，經過行政院公共工程委員會調解，中央印製廠與其委外廠商（東元電機）於2024年1月調解成立，中央印製廠需補償廠商至多2.8億元（陸續支付）。相關預算編列與執行情形，到2026年度累計編列預算數10億2632萬5千元，依照合約書，如果終止契約，可能衍生2.8億元的損害賠償，其中還不含中央印製廠已投入的廠房跟設備3.98億元；且暫緩期間每年還要持續編列支付維護費用4876萬元。

張智倫除了要求行政院明確提出數位身分證重新啟動的具體時程，跨部會分工與資安配套的各階段計畫，也提到身分證還是紙本，很容易造成詐騙問題，例如，新聞報導龍山寺外面有詐騙集團擺攤蒐集身分證、健保卡影本，就可以拿到1000元，擔心他們拿到身分證影本，未來可以去領取普發現金1萬元。

行政院長卓榮泰回應，普發現金的防詐機制是行政院現在全力防堵中的，有任何訊息會盡快讓行政機關知道，把任何危險、可疑的部分補起來。個資法的保護，現在在做機關的轉換銜接，未來個資會成立後會是主管機關，目前可能有這樣的銜接過程。

劉世芳補充，重點是資安，不管是紙本或數位化，資安問題永遠是第一要務。今年4月18日已經把個人資料保護委員會的組織法送到立法院審查，現在還在審查，如果審查完竣後，會按照個人資料保護的部分，做政策資安跟法制部分的跨部會整合。數位身分證部分，只要在個資會或個資保護法非常齊全狀況下，往後跨部會在做推動方案還是可以積極研議。

張智倫追問，所以數位身分證未來還是會推動，只是要等個資法通過，相關資安完整以後？劉世芳表示，還有資安要完備，行政、立法兩院要一起合作，剛提到的立法院審查組織法還沒有完成。

