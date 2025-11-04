遭爆「收賄」質詢？ 黃國昌嗆告：幫被害人發聲從不收好處

民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌捲入「養狗仔」醜聞，週刊今爆出支付狗仔團薪資的凱思國際在今年收到，台雅集團老董沈裕雄之子200萬元的注資；黃國昌卻在立院高調質詢法務部時，為沈裕雄遭詐50億元出氣，並自稱「幫了不少忙」遭疑有收賄對價。對此，黃國昌今日喊將對週刊追究法律責任，並重申自己幫被害人發聲從來不會收受任何好處。

週刊報導指出，支付黃國昌旗下狗仔薪水的凱思國際，今年年中收到成衣大廠台雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤一筆200萬元神祕注資；黃國昌則在國會殿堂高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，形同收賄對價。

請繼續往下閱讀...

週刊調查發現，沈淳浤注資凱思國際前，他已故的父親沈裕雄才遭人設局詐騙50億元，黃國昌卻在收受200萬元前後，毫不避嫌地為個案質詢法務部長鄭銘謙，擺明希望替被害人追回更多的詐騙損失，拿錢辦事行徑恐已涉犯貪汙罪嫌。

黃國昌受訪時指出，過去這段時間《鏡週刊》在沒有任何事實基礎下，造了多少謠？包含稱凱思國際是他姻親所設、說有港資及中資、說他的小姨子有匯款、稱他遙控駭客集團、他的辦公室成員跟人家收了100萬等都沒有證據。

「做假新聞的鏡週刊、鏡電視何時才要道歉？」黃國昌質問，週刊上週寫2021年去香港，但自己簽證都不過要怎麼去？今日又誣指本人拿錢辦事，黃國昌幫被害人發聲從來不會收受任何好處、從來不會收受任何好處。

黃國昌強調，週刊說他拿錢辦事這種卑劣的行徑，自己絕不寬貸，包含前面的事情一併追究法律責任，他會一次把帳算清楚。

另，針對法務部提出質詢，黃國昌說明，這個案子他追了非常久，可以去問問法務部，自己提供他們多少協助，直到法務部動手抓到人了，卻看到法務部長開記者會好大喜功擺拍，怎麼會有這種法務部長，被害人都還沒獲得實際賠償，卻反過來透過媒體對他潑糞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法