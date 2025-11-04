為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    參選起手式請出新系大老！ 馬郁雯：不太了解派系的事

    2025/11/04 11:21 記者何玉華／台北報導
    前三立記者馬郁雯（右）4日上午參拜艋舺龍山寺後，正式宣布投入爭取民進黨提名參選明年台北市中正萬華議員，並在前立委段宜康（左）陪同下至東三水街市場拜票。（記者羅沛德攝）

    前三立記者馬郁雯（右）4日上午參拜艋舺龍山寺後，正式宣布投入爭取民進黨提名參選明年台北市中正萬華議員，並在前立委段宜康（左）陪同下至東三水街市場拜票。（記者羅沛德攝）

    曾獨家報導柯文哲「1500」隨身碟的前三立記者馬郁雯今（4日）正式宣布投入爭取民進黨提名參選北市中正萬華選區議員，起手式由當地前立委、曾任新潮流系總召的段宜康陪同參拜龍山寺，被問到是什麼原因決定代表新系投入時，馬郁雯表示，她不太了解派系的事，而是確定要參選中正萬華後，腦袋第一個跳出來的人選就是段宜康。強調她是新人，要踏實、務實地走每條巷子請託支持「空陸齊發」。

    民進黨在中正萬華選區，除了現任議員洪婉臻、劉耀仁，爭取提名的新人除了馬郁雯，還有已經表態並掛看板的康家瑋、張銘祐，在派系上康嘉瑋為湧言會、張銘祐與正國會關係密切，馬郁雯被問到為什麼決定代表新系參選時表示，她不太了解派系的事，而是確定要參選中正萬華區後，腦袋第一個跳出來的人選就是段宜康。

    馬郁雯說，段宜康的在地服務、市政監督以及對台灣價值的堅持，都是她一直努力學習的；當初在不確定的情形下大膽提出邀請，沒想到段宜康在非常短時間很爽快就答應，今天的出席更是讓她信心大增；過去她當記者，擅長幫大家找出問題，現在身分轉換，會全力以赴，希望能幫大家解決問題。

    被問到有年輕加權的優勢時，她表示，這只是加分的選項，因為基數要夠大 加權才會有用；且她是新人，會更努力、全力以赴爭取支持；她從媒體出身，也會讓人覺得她有空戰優勢，但那也只是加分選項。「就像站在游泳池裡面，踩不到底，不知道一陣風吹來，會有多少的支持度」，她是新人，應該更踏實、務實的去每條巷子拜託、請託來讓大家認識，大家才會願意支持她。強調陸戰一定是最主要的主軸、空戰則當成加分的選項，「空陸一定齊發」。

    段宜康也說，馬郁雯找他時，他就曾以自己的例子提醒：選舉越被看好其實越危險。如果在參選時就引人注目，在選戰過程中被大家認為當選的機率非常的高，在多席次的選舉過程裡面，往往有可能成為犧牲品，所以她必須比別人更加倍的努力，讓大家看到她並不會倚仗自己的高知名度，會一步一腳印腳踏實地爭取大家選票。

    馬郁雯（左）爭取民進黨提名參選北市中正萬華區議員，起手式找來新潮流大老段宜康陪同。（記者何玉華攝）

    馬郁雯（左）爭取民進黨提名參選北市中正萬華區議員，起手式找來新潮流大老段宜康陪同。（記者何玉華攝）

