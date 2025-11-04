台中非洲豬瘟凸顯盧秀燕治理風格 清大學者：破口是政治製造的

中央前副防疫官施文儀。（資料照）

台中市爆發非洲豬瘟疫情，在中央介入調查後，台中市府的各種漏洞與失職不斷被掀開，清大副教授黃貞祥認為，防疫的破口不是病毒製造的，是政治製造的。中央前副防疫官施文儀的專業防疫邏輯分析，把台中市政府的失職擺在顯微鏡下，讓所有「制度失靈」的細節原形畢露。他認為，真正讓病毒突破的，不是邊境，而是地方政府把漏洞放到最大。

黃貞祥認為，施文儀點出防疫的鐵律-任何系統都有漏洞，但「關鍵漏洞」若長期不補，等於替病原開門迎客。非洲豬瘟在全球肆虐多年，台灣能撐過7年靠的不是運氣，而是下游廚餘滅毒管理的穩健執行。偏偏台中市府就在這個最不能出錯的環節「放空」。從紀錄簿毀損、廚餘未蒸煮、稽查缺席、病死豬通報延誤、消毒流程混亂，這些不是「偶發錯誤」，而是長期怠惰與行政文化失能結果。地方政府若真懂SOP、懂風險管理，豈會讓未蒸煮廚餘流入豬場，還敢在疫情爆發後自行派員「亂消毒」破壞證據？

請繼續往下閱讀...

黃貞祥認同施文儀說的「這絕不是盧媽媽運氣差，而是她把漏洞放到最大」，盧秀燕市府長期將行政工作當成「活動秀」經營，從防疫到環保，都習慣「表面整潔、內部腐蝕」模式，能開記者會就不稽查，能喊口號就不補破洞。市府把「不出事」當政績，久而久之基層官員就學會「不要發現問題」；只要沒報告，就等於沒事。防疫的破口不是病毒製造的，而是政治製造的。盧秀燕不是運氣差，是讓整座城市變成病毒的溫室—只等一場雨，就全線崩塌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法