反年改修法明闖關 綠提數據批踐踏世代正義、擴大職業不平等

立法院司法及法制委員會明將排審「停砍公教年金」相關草案。民進黨團今舉行記者會，強調年改若走回頭路，不但踐踏世代正義，也擴大各職業間的不平等。（記者塗建榮攝）

立法院司法及法制委員會明將排審「停砍公教年金」相關草案。民進黨團今舉行記者會，強調年改若走回頭路，不但踐踏世代正義，也擴大各職業間的不平等。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，退休公教月退俸達現職7成，這哪裡公平？且公教撫卹最低保障金額逾3.2萬，遠高於勞工、老農、國民年金的天花板；而退休金隨現職人員調整，更是惡中之惡的條文，民進黨反對惡修年改條文。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，明天司法委員會要排審國民黨立委翁曉玲等人所提出的「公務人員退休資遣撫卹法」等修正草案。現在教育人員和公務人員加起來約31.7萬人，領得年金分別高達5.8萬、5萬出頭，且公教撫卹的最低保障金額逾3.2萬元；反觀領國民年金者超過206萬人，每個月卻領不到4千元。

請繼續往下閱讀...

「年改要走回頭路了嗎？世代正義要被踐踏了嗎？各職業間不平等要被擴大了嗎？」吳思瑤說，民進黨團在此呼籲，一起反制發聲，反對年改走回頭路。

她表示，現在公教退撫基金負債2.96兆，因為民進黨政府啟動年改，國民黨做不到的，民進黨做到了，把原本退撫基金可能的破產年限，由2031年延後到2049年，若強行通過藍白「反年改」法案，停降所得替代率，公務員、教育人員的破產年限會提前到2042年、2039年，不只反民主反進步，更造成3大不公平。

吳思瑤指出，首先，讓退休公務同仁領近7成現職人員薪水，造成現役人員的被剝奪感，極大不公平；其次，擴大不同職業別的不公平，例如近1千萬勞工、保國保的長輩怎麼辦？第三，若年金因惡修增加財務缺口，勢必要由政府單方面負擔，未來的財務缺口會落在所有納稅人身上，公教福利由全民買單。

吳思瑤說，退休公務員的月退俸，幾乎等於現職的7成，不用上工、週休7天，還可以領7成薪水，這哪裡公平？而各行業別比較，公教撫卹的最低保障金額為3.2萬元，遠高於勞工、老農、領國民年金的天花板。

吳思瑤表示，領勞保、勞退有1048萬人口，但退休金最多不過領2.5萬，老農津貼51.5萬人，退休金每月8110元，國保近207萬人，每月領不到4千；反觀公務員平均5萬395元、教育人員5萬7973元，這是各職業別之間的不平等、不正義，負責任的政府應弭平不正義、打破不公平，反對年改走回頭路的惡法。

對於藍營常說因物價攀升，退休公教無法負擔基本生活，吳思瑤則提出數據，根據衛福部2025年最低生活費統計，各縣市每月約1.5萬到2萬；行政院主計總處統計，1人至4人家庭，平均家庭支出每月約2.5萬到3.7萬，每個月領5萬多元的公教人員，基本生活怎麼會難以維繫？

吳思瑤也提及，不同年齡層、不同職業的收入中位數，公教人員月退俸薪水，高於50%各年齡受薪階級的收入，教育人員月退俸平均1年有69.5萬、公務人員有60.4萬，一半以上的年輕人根本領不到公教人員這個數額。

此外，民進黨團既上週針對無法發放的345億元統籌分配款提出「財劃法」修法草案之後，今再提出「國民年金法修正草案」，盼將逾200萬領國保族群，月領補足8千元，並由中央地方共同承擔，保障弱勢長輩生活照顧。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法