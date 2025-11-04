馬郁雯爭取參選中正萬華議員 段宜康力挺

馬郁雯爭取民進黨提名參選中正萬華議員，起手式找來段宜康力挺。（記者何玉華攝）

曾獨家報導柯文哲「1500」隨身碟的前三立記者馬郁雯今（4）上午參拜艋舺龍山寺後，正式宣布投入爭取民進黨提名參選明年台北市中正萬華市議員，找來當地出身的前民進黨立委段宜康推薦，段宜康透露只考慮30秒就答應，很高興有馬郁雯投入來幫老社區、老居民發聲，讓老社區看到馬上有改變的可能。

馬郁雯今天邀請段宜康陪同到龍山寺參拜後，前往三水街市場掃街拜票；馬郁雯說，當決定在中正萬華參選時，第一個想到的就是段宜康，因為中正萬華是段宜康的起家厝，不管在地方服務、市政監督，還有對台灣信念、價值部分都讓人非常欽佩，是她長期學習的對象。她在參拜時也許下堅守台灣價值、持續在中正萬華深耕、直接為人民服務3大諾言，會用最高標準監督、要求自己，希望延續段宜康的服務及問政精神。

馬郁雯說，過去當記者時主跑位在中正區的立法院，中正萬華於他而言是相對其他區域比較熟悉的；但實際上，回顧過去台北20、30年發展，城市規劃軸線一路以西向東，包括大家看到忠孝復興、敦化，再到繁華的信義區、內湖、南港，中正萬華老城區的需求被忽略；因此她決定從中正萬華出發，以過去當記者的專業，希望貢獻己力。

段宜康說，馬郁雯擔任記者時就非常欣賞她，形容她是專業、認真又願意揭弊、勇敢的新聞從業人員；當聽到她想在中正萬華參選，非常開心，因為中正萬華不但社區老，且居民年齡也偏高，常常不知道怎麼替自己爭取權益，也不知道怎麼向市政府反應自己所遭遇的不公平對待、不知怎麼表達對市政沒效率的憤怒；若能替他們完整反映意見，甚至在還沒發現問題時，先把問題找出、解決，這樣的代議士才是最需要的人才。

段宜康也說，馬郁雯來找他時，他只考慮約30秒就答應；當下的反應是，「對中正萬華怎麼有這麼好的事情」有這樣優秀人才願意投入這邊選舉，爭取代表民進黨替大家服務，是他等待很久的事情，他會專心幫馬郁雯打這場選戰。希望讓馬郁雯能讓這老社區，看到馬上有改變的可能。

