韓國釜山川習會後啟示 游盈隆︰須謹記民主和平論

美國總統川普（左）、中國國家主席習近平在南韓舉行會談。（路透）

美國總統川普與中國國家主席習近平上月30日於南韓會面。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆詳細解說「川普式戰略清晰」，同時強調關心台海戰爭與和平的人，必須謹記民主和平論「民主國家之間不打仗，因為有共同的價值」、「姑息只會帶來戰爭」。

「韓國釜山川習會後的啟示」游盈隆昨於臉書發文提及，全球矚目的川習會已過了數天，仍餘波盪漾。10月30日結束與習近平會談後，川普馬不停蹄，當天就搭乘空軍一號專機返美，直奔白宮參加萬聖節活動，不顧隔天APEC峰會。這種價值選擇，令人印象深刻。

川普於10月31日破例接受《CBS》專訪，台灣議題再度浮上檯面。主持人奧唐奈（Norah O'Donnell）直截了當提問「若中國武力犯台，是否會下令美軍協防台灣？」川普回答，「如果真有那一天，你就會知道答案，習近平也很清楚答案是什麼」。此外，他還說，「習近平在川習會中完全沒提起那件事，因為他明白」、「習近平和他的人在很多會議中說過，川普任內，他們不會做那件事，因為他們知道後果」。

游盈隆分析，把川普這些話串起來，其實意思已相當清楚，這是一種「川普式戰略清晰」，而不是戰略模糊，雖然仍有別於「拜登式戰略清晰」。簡單地說，就是「中國最好不要輕舉妄動，否則美軍必將介入協防台灣」。這些話的用意中方應很明白，那就是，中國如果要用武力解決台灣問題，必須嚴肅考慮美軍介入後須付出的成本。

事實上，這也是美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）再三強調的「要讓中國不輕易對台動武，有而且只有一個條件，那就是，讓中國動武成本高到它無法負荷的程度」。這完全符合已故傑出的耶魯大學政治學教授勞勃道爾（Robert A. Dahl）的理論。這我30年前在東吳大學任教時，課堂上就討論過。

「戰爭與和平是一門大學問，不是廉價口號的堆積。」人類數千年歷史告訴我們，和平不是求來的，不是靠卑躬屈膝而來的，也絕對不是靠屈從敵人而來的，更不是靠敵人的憐憫而來的。和平必須靠自己的實力、智慧和意志，在某些情況下，更必須靠有效對外結盟而來。

游盈隆指出，關心台海戰爭與和平的人，必須謹記民主和平論「民主國家之間不打仗，因為有共同的價值」、「沒有人權，就沒有和平」、「沒有尊嚴的和平，只會帶來奴役」、「姑息只會帶來戰爭」。台海要有永久的和平，必須存在一個充分必要條件，那就是：「中國必須民主化，中國必須走向民主」。

游盈隆坦言，「最後，以上這些道理，台灣主要政黨領袖和政治人物必須充分認識清楚，尤其是最近話很多的鄭麗文」。

