黃國昌遭爆涉收錢揭弊 段宜康點這點說「不意外」

前民進黨立委段宜康今（4日）上午現身推薦前三立記者馬郁雯（左）參選北市中正萬華區議員。（記者何玉華攝）

前民進黨立委段宜康今（4日）上午陪同有意投入中正萬華議員選舉的前三立記者馬郁雯現身在艋舺龍山寺，對於民眾黨主席黃國昌揭弊的正義人設，近來捲入「拿錢辦事」的爭議，段宜康表示，黃國昌的價值只有一個，「對自己有好處就是他的價值」，對他若收取對價的價金來進行揭弊，「不意外啊!」

段宜康說，對於黃國昌捲入「拿錢辦事」的爭議不意外；他說，黃國昌是他的學弟，兩人認識很多年，過去在立法院也曾是同事，鄭麗文在年輕的時代，而黃國昌是在變成成熟的政治人物之前，都讓他相信，即便在不同政黨，都會站在這塊土地的利益出發，即便彼此策略上有所不同，但價值一致。

段宜康說，「黃國昌的變化比鄭麗文更大」，後來發現，黃國昌的價值只有一個，「對自己有好處就是他的價值」，他今天無論站在東、還是站在西，都是因為站在那對他有好處；如果他去收取對價的價金來進行揭弊工作，「也不意外啊！」顯然對他來說，收錢辦事也是一種好處吧！

