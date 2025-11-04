麥玉珍「跳針」質詢新住民基本法施行日期進度 卓榮泰苦笑多次說明

行政院長卓榮泰（左）赴立法院進行施政報告，並備質詢。（記者塗建榮攝）

行政院長卓榮泰今日赴立法院進行施政報告，並備質詢，民眾黨立委麥玉珍痛批行政院怠於施政，遲未公告新住民基本法施行日期，卓榮泰多次說明，今年10月草案已經送到行政院，目前由人事總處與各部會機關會商，但麥玉珍仍持續「跳針」式質詢，卓榮泰只能苦笑一再重申、說明。

麥玉珍指出，新住民基本法已經在立法院三讀通過並由賴清德總統公布，但行政院至今仍未公告施行日期，沒有時程、預算、決議，新住民不是次等公民，卓揆繼續裝傻裝聾，各部會也在拖延，就是不尊重人民，藐視制度，行政院必須立即行動落實新住民基本法。

卓榮泰回應，去年9月已經成立籌備小組，今年10月將草案報到行政院，目前由人事總處與各部會機關會商，希望能有進一步的進度，那如果有進一步確定的進度與具體結果，就會進行下一步程序。

麥玉珍詢問，連續三次開會都在討論人力，是否在拖延？卓榮泰說，謝謝籌備小組，他們非常慎重，開了很多次會議。麥玉珍批，這不是行政效率的低落，簡直是行政怠慢，糟蹋新住民基本法，慎重就是吃便當、吹冷氣、領薪水開很多會？法令去年8月已經通過、總統也公告了，就應依法成立新住民發展署，不只是行政疏失，甚至可能是故意違法，她今天就是來向院長申訴，要求給新住民一個交代，到底是哪一個部會在拖延？

卓榮泰重申，今年10月將草案報到行政院，目前由人事總處與各部會機關會商，一旦有具體進度就會往前走。卓榮泰苦笑說，「最新的進度我已經報告三次，或許委員沒辦法理解」。

內政部長劉世芳也上台說明，移民署組織法修正草案、新住民發展署組織法草案，已經送到行政院審議，接著步驟就像剛剛院長所指示的，他要求人事行政總處要邀集各部會，目前的協商機制裡有一個內政部組織法，是今日上午11點由國民黨立委吳宗憲在委員會進行政黨協商，由內政部次長出席的。

麥玉珍仍批評，一毛錢都沒有編列，這樣的籌備會議就連一個基本的經費概算都沒有，這是常識不足、做做樣子，還是根本沒打算成立？卓榮泰回應，「我的常識是沒有組織、就沒有預算，組織還沒有通過就還沒有，所以要一步步來。現在這個組織法的草案，今年10月才送到行政院。」

麥玉珍再批，你們完全沒有版本，到現在為止完全沒有看到一個字？劉世芳說，「現在在行政院審議當中，剛剛院長已經有三次跟您回應了」。卓榮泰說，施行日期要一切準備的法制配套完全合適妥善之後才能實施，要看基本法下面很多的法制配套措施怎麼施行，一旦施行沒有其他配套，將無法施行。

麥玉珍又問，「新住民組織法沒有半個字」？卓榮泰說，「10月就送來了，怎麼會沒有半個字」；麥玉珍說，「我沒有看到」；卓也說，「我也沒有看到，要等到人事總處審完後」。

麥玉珍最後強調，她要求行政院1個月內提出明確的時程表，讓中央與地方依據訂定的具體政策，讓人民看到結果，這是依法義務，而不是等到選舉的時候才想到新住民。卓榮泰表示，會請人事總處審慎的審議。

