    首頁 > 政治

    50國人被註銷台灣戶籍 邱垂正籲遵守「兩岸條例」

    2025/11/04 10:33 記者林哲遠／台北報導
    陸委會主委邱垂正。（資料照，記者陳逸寬攝）

    陸委會主委邱垂正。（資料照，記者陳逸寬攝）

    總統賴清德今年3月提出17項國安因應策略，防堵中國統戰滲透，內政部除了祭出多項許可辦法的修正預告，也持續查處在中國設籍或持有中國護照、身分證者，迄今已通報戶政機關廢止台灣戶籍登記在案者，約有50人。對此，陸委會主委邱垂正今日強調，「兩岸條例」第九條之一規範，台灣人民不得去中國大陸申領戶籍、護照，違者取消台灣戶籍，法律明定很清楚，呼籲國人遵守法律。

    他續指，統計數據是由相關主管機關提報，其中包含民眾檢舉經查證屬實，以及政府主管機關主動查緝到的。此外，過去有各種專案，例如中配要放棄原籍，如果沒有放棄，兩邊都有身分，只能要他二選一，選擇中國大陸身分，就必須放棄台灣身分。

    邱垂正說，上述加總起來後，會通知各地戶政事務所註銷戶籍，共有50幾件，是經由主管機關統計的結果，也呼籲國人遵守國家法律，遵守「兩岸條例」第9條之1的規定。

    另，媒體追問，通緝犯、台商林金城因逃到中國，且持有中國身分證遭註銷台灣戶籍，像這樣的通緝犯佔比高嗎？這種樣態占比高嗎。邱垂正說明，應該都有限，要註銷身分要有嚴肅的證據，經過一定程序確定有申領對岸身分，作成決定後才會通知各地戶政機關註銷戶籍資料、台灣身分，陸委會的態度是很嚴謹的。

