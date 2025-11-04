黃國昌遭爆涉收錢揭弊 詹凌瑀：黃國昌家族享受著違法特權

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌捲入「養狗仔」醜聞，週刊今爆出支付狗仔團薪資的凱思國際在今年收到，台雅集團老董沈裕雄之子200萬元的注資；黃國昌卻在立院高調質詢法務部時，為沈裕雄遭詐50億元出氣，並自稱「幫了不少忙」遭疑有收賄對價。對此，媒體人詹凌瑀表示，從違法補習班，到大安區的特權學區宅，黃國昌家族完美示範什麼叫「只許州官放火」，享受著一般人想都不敢想的違法特權。

詹凌瑀在臉書PO文表示，《鏡週刊》今日報導戳破了黃國昌的謊言，是為了掩蓋「特權」與「違法」：為什麼要說謊？因為承認是「安親班」就必須面對一連串的法律責任：逃漏稅、違反建築法規（不得設在地下室）、規避消防安檢。高翬的這個謊言，恰恰證實了他們家族圈正在享受這種「法外特權」，可以公然違法營運，被抓包了還想靠一紙謊言信函來恐嚇媒體。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀指出，這就是黃國昌最痛恨的「雙重標準」：這記迴力鏢打得又快又準。黃國昌每天在鏡頭前高舉「公平正義」大旗，用最高標準檢視他人，結果自己的小姨子就在他眼皮底下，幹著「高家親友」專屬的違法私塾？他老婆孩子還寄戶口在凱思老闆家？

詹凌瑀續指，「家教說」讓切割變得更可笑：如果光明正大，何必說謊？高翬這個低劣的謊言，反而讓黃國昌更難切割。這證明了黃國昌的岳家，根本就是一個「特權共榮體」。一個謊言，揭開了整個高黃氏家族遊走法律邊緣、享受「灰色利益」的真面目。

詹凌瑀直言，從違法補習班，到大安區的特權學區宅，黃國昌家族完美示範什麼叫「只許州官放火」，享受著一般人想都不敢想的違法特權。

