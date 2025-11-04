高虹安涉貪停職仍高調出席活動爭取藍白合 學者：主政者應保有自省之心

涉貪停職的新竹市長高虹安高調出席活動爭取藍白合，陽明交大退休學者林健正表示主政者應保有自省之心。（新竹市議會提供）

新竹市涉貪停職的市長高虹安無視內政部對其停職管束處分，仍頻繁出席各活動場合，營造爭取明年縣市長選舉藍白合機會，且對在野民代的各種批評與質疑視若無睹，陽明交大退休教授林健正認為，批評是執政的防腐劑，主政者應保有自省之心，才能在權力的浮沉中不失本心。

林健正認為，主政者若願意以開放心態面對批評，指責便不再只是政治攻防，而是執政的防腐劑。批評能促使施政團隊檢討與修正，讓政策不斷微調，避免小錯積累成大錯，最終引爆民怨。

其實若從這個角度看，新竹市政正處於一種「動態平衡」的狀態，選票是檢驗施政績效的真實試金石，當社會缺乏批判聲音，或主政者選擇無視建言時，錯誤便會層層堆疊。等到民怨爆發、選舉在即，想要回頭補救往往已為時過晚。

他認為，如果每位執政者都能從批評中汲取力量，讓城市在不斷修正中朝向更完善的平衡前行，那麼政治就不會迷失方向。反之，若要害一位政治人物，就不要批評他。只要盡說恭維的話，遲早會讓他失去方向，也失去民心。批評害之，適以愛之也；恭維愛之，適以害之也。無論如何，主政者唯有隨時隨地保持一份自省之心，方能在權力的浮沉中不失本心，在批評與讚美之間找到治理的真正平衡。

