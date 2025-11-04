鄭麗文說普廷不是獨裁者 彰化縣長王惠美這樣回

彰化縣長王惠美強調眼前就是把最後的任期做好，建設地方、改造彰化。（記者張聰秋攝）

甫上任的國民黨主席鄭麗文接受德國之聲專訪時，談及她不認為台灣的未來就交在中國國家主席習近平手上，甚至表明俄羅斯總統普廷並非獨裁者，言論引發軒然大波，對此，彰化縣長王惠美今（4日）天表示，她沒有深入了解緣由，不便評論，眼前就是把最後的任期做好。

王惠美說，最近剛好是議會總質詢期間，以及忙著有關非洲豬瘟防疫的事情，所以這則新聞的詳細情況，她並未深入的了解。目前她最重要的工作是在最後的任期中，落實縣政建設，改造彰化。

德國之聲日前專訪國民黨主席鄭麗文，鄭麗文宣稱台灣可能變成第二個烏克蘭，德國之聲記者則強調，這個決定權不在台灣手上，而是中國國家主席習近平手上，但他話還沒講完，立刻被鄭麗文打斷插嘴說：「我不這麼認為」，甚至脫口「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引發輿論譁然。

明年（2026）是彰化縣長王惠美2任任期屆滿，卸任前她行動落實縣政建設，改造彰化。（記者張聰秋攝）

