尚毅夫爆黃國昌金流異常 傳艾格蒙反洗錢組織介入

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期陷入「養狗仔」等爭議，名嘴李正皓在節目上表示，目前不只檢調偵辦，國安局也介入調查黃國昌相關金流，甚至包括追查來自香港的資金流向，消息來源指向「艾格蒙反洗錢組織」也疑似啟動協作程序，使得調查層級大幅提高。

李正皓在節目《新台派上線》表示，國安局目前介入調查黃國昌相關的金流，包含追查香港資金的流向，而消息來源「艾格蒙反洗錢組織」也啟動協作程序，使調查的層級大幅度的提高，而這與陳水扁時期「海角七億」被追出的模式很像，因為當年也是經由海外金融情報單位異常通報，才被艾格蒙追出完整金流。

律師陳又新指出，國安單位在10月初已經盯上黃國昌狗仔事件，主要是黃國昌狗仔團隊的運作模式與資金流動都很不尋常，「國安單位在意的是錢從哪裡來、由誰匯入、目的為何，尤其是香港資金。」而艾格蒙反洗錢組織由各國金融情報中心（FIU）組成，不必透過外交程序即可進行跨國金流合作，被視為世界最強反洗錢網絡。

尚毅夫補充「艾格蒙通常不會主動介入個案。一定是有某國的金融情報中心發現異常金流，才會通報。」、「如果艾格蒙真的加入調查，那表示某海外銀行已偵測到疑似洗錢的異常訊號。」而國安局會介入調查的原因與國安外圍單位被冒名事件有關，關於這個冒名事件是「遠景基金會」及「亞太和平研究基金會」先前被冒用名義發出視訊邀請，這引起國安單位的高度警戒，「國安外圍組織被冒用，國安局一定跳起來。」國安單位必然全面全面調查各組狗仔勢力與其金流。

