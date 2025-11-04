非洲豬瘟就是台中怠忽職守！ 許美華：從頭到尾都是在說謊

台中市長盧秀燕。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

非洲豬瘟中央災害應變中心昨（3日）公布疫調報告，指出病毒最可能來自未完全蒸煮的廚餘，而梧棲養豬場使用梧棲清潔隊收運的廚餘，還摻雜鄰居與自家廚餘，且未確實蒸煮、上傳資料。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，疫調愈來愈清楚，這次「非洲豬瘟」，台中市府就是明顯的嚴重怠忽職守，之前說不想講政治的豬肉公主王子們，你們的生計受到影響，就是因為政治，你們如果不開心，都該去台中市政府前舉布條抗議。

許美華在臉書PO文表示，上禮拜我說先放棄追劇的台中「非洲豬瘟」爛戲，看到應變中心的最新疫調報告，果然台中市政府從頭到尾都是在說謊，盧秀燕出來面對！現在，整個疫情爆發的脈絡大概清楚了，豬瘟場的問題最大，但應該負責稽查把關的台中市政府完全失職，根本就是這次疫情爆發的共犯，中央疫調報告推論，病毒可能是來自未落實蒸煮廚餘。

許美華指出，出事的梧棲案場從5月起，廚餘蒸煮照片上傳次數就出現異常，而且補傳照片還是10月補拍的，而且聽說廚餘還被盜賣，還好另一家養豬場有按規定把廚餘加熱蒸煮，疫情才沒擴散，梧棲案場的廚餘蒸煮，五月上傳照片就開始出狀況，如果按照規定，台中環保局每月稽查1次，早就可以發現問題了，結果，台中市政府完全沒按規定稽查，等於坐視未加熱廚餘引爆此次「非洲豬瘟」疫情。

許美華續指，之前都沒有按規定養豬場稽查的台中市政府，昨天倒是因為中央要來檢查，台中動保處的人還跑去豬瘟現場先消毒，意圖破壞現場、粉飾太平，關於非洲豬瘟案場廚餘蒸煮申報照片涉及偽造，台中地檢署已經啟動調查，豬場有法律責任，台中市政府也跑不掉，行政、法律責任都要有人出來扛，到底昨天是誰下令去豬瘟現場消毒破壞現場的？這事非常嚴重，盧秀燕敢說她不知道嗎？請檢調也一併查清楚。

許美華直言，疫調愈來愈清楚，這次「非洲豬瘟」，台中市府就是明顯的嚴重怠忽職守，之前說不想講政治的豬肉公主王子們，你們的生計受到影響，就是因為政治，你們如果不開心，都該去台中市政府前舉布條抗議。

