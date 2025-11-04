為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中選會委員無法開會 卓榮泰：這個月一定會提出名單

    2025/11/04 09:44 記者林欣漢／台北報導
    行政院長卓榮泰（左）赴立法院進行施政報告，並備質詢。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰（左）赴立法院進行施政報告，並備質詢。（記者塗建榮攝）

    中選會6位委員任期至11月3日，但行政院至今尚未提出新任委員名單。行政院長卓榮泰上午率領各部會首長赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委張智倫質詢時關切此事進度，卓榮泰表示，這個月無論如何會把中選會委員提名人選的名單提出來。

    中選會共有10名委員，主委李進勇、副主委陳朝建及委員陳恩民、許惠峰、王韻茹、許雅芬共6人任期在11月3日屆滿，其中李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰已連任一次。依規定，行政院長應於委員任滿3個月前（8月3日）提名新任委員。目前由吳容輝代理主委行使職權。

    張智倫表示，中選會人事延宕，提名作業延遲，恐嚴重衝擊明年九合一選舉選務籌備工作，行政院為何遲遲無法提出適當人選？卓榮泰表示，現在正式缺額6名，有1位中途離開，現在剩4名，還要補6+1。要再次抱歉，行政院考量比較多，向各方徵詢適當社會公正人士、法律專業人士，時間上這個月無論如何會把中選會委員提名人選的名單提出來，感謝委員的體諒。

    吳容輝說，中選會委員目前未超過半數，要超過5位、過半數才能召開委員會議，委員會議以外的業務，代理期間會全力以赴，讓業務順暢進行。張智倫詢問，中選會每個月開幾次會？吳容輝表示，原則上一個月開一次會，這個月由於不足額開不成會。

