    政治

    黃國昌質詢個案藉凱思收錢是徐永明案翻版 黃帝穎：7年以上徒刑

    2025/11/04 09:56 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期陷入「養狗仔」等爭議，週刊今爆出凱思國際在今年曾收到200萬元的神祕注資，來源是臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤，而黃國昌在質詢法務部時提及沈裕雄遭詐50億元，並自稱「幫了不少忙」。對此，律師黃帝穎表示，立委拿錢質詢涉犯不違背職務收賄罪處7年以上徒刑。

    黃帝穎在臉書PO文表示，鏡週刊今天報導民眾黨主席黃國昌豢養狗仔資金持續現形！週刊掌握，黃國昌支付狗仔薪水的凱思國際，今年年中收到一筆200萬元神祕注資，來源竟是成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤，巧的是，黃在國會殿堂高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，形同收賄對價。

    黃帝穎指出，黃國昌質詢個案若藉凱思收錢形同徐永明案翻版，立委職權對價關係不必本人收錢，透過政黨或公司收錢仍屬不正利益，檢察官起訴徐永明「不違背職務收賄罪」，認定徐永明借用立法院紅樓會議室作為舉辦場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席，也約定由吳世昌作為收受賄賂的聯繫窗口，並以200萬元政治獻金名義匯入時代力量政治獻金專戶構成期約。台北地院判決徐永明收賄罪，量處7年4月徒刑。

    黃帝穎直言，同樣是200萬元，若週刊報導屬實，黃國昌的狗仔公司收200萬元，與黃國昌質詢法務部有關出資者個案形成對價關係，如同徐永明案翻版，依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」，低消就是七年以上有期徒刑！

