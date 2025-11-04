週刊再爆黃國昌收200萬替人質詢出氣 周軒：直球對決了

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日身陷養狗仔風波，對此，政治工作者周軒整理今（4）日《鏡週刊》爆料，指出沈淳浤注資凱思國際前，他已故的父親沈裕雄才遭人設局詐騙50億元，沒想到黃國昌卻在收受200萬元前後，毫不避嫌地為個案質詢法務部長鄭銘謙，擺明希望替被害人追回更多的詐騙損失，拿錢辦事行徑恐已涉犯貪汙罪嫌。

周軒在臉書PO文表示，《鏡週刊》直球對決了！並列出今日重點整理，鏡週刊掌握，黃支付狗仔薪水的凱思國際，今年年中收到一筆200萬元神祕注資，來源竟是成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤，巧的是，黃在國會殿堂高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，形同收賄對價。

周軒列出，鏡週刊調查，沈淳浤注資凱思國際前，他已故的父親沈裕雄才遭人設局詐騙五十億元，沒想到黃國昌卻在收受200萬元前後，毫不避嫌地為個案質詢法務部長鄭銘謙，擺明希望替被害人追回更多的詐騙損失，拿錢辦事行徑恐已涉犯貪汙罪嫌，黃國昌質詢法務部長鄭銘謙時突然自爆說：「你知道嗎？早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講。」

周軒條列，面對鏡週刊踢爆黃國昌一連串的爭議，黃至今僅提出民事訴訟，卻迴避實質問題，鏡週刊日前直擊，黃國昌的小姨子高翬將耘力國際移至北市民生東路小巷，與凱思國際掛名負責人李麗娟任職的安親班同一地點。高翬日前寄出存證信函給本刊，提到該址並非安親班，而是「她與高家親友自行聘請家庭教師至耘力公司替孩子上課」之處，黃國昌近來也遭爆將300多坪土地贈與一名「黃姓外籍未成年男子」，受贈者疑為黃國昌的兒子，因此遭質疑是「美國人的爸爸」，但黃國昌至今未對此解釋清楚。

