習近平在川普任內為何不會打台灣？ 汪浩點出四大事實

汪浩也在臉書點出習近平不敢在川普任內動武的四大原因，同時也提醒台灣不能因此鬆懈。（路透）

美國總統川普日前在電視專訪提到，中國國家主席習近平已向他保證，北京在他任內不會對台灣採取任何軍事行動。作家汪浩也在臉書點出習近平不敢在川普任內動武的四大原因，同時也提醒台灣不能因此鬆懈。

汪浩表示，假設川普所言屬實，習近平不敢在川普任內動武的首要原因，就是「川普行事難以預測」，習擔心若貿然出兵，將引發毀滅性反擊。再者，習近平對共軍軍頭並不信任，近年連番肅清將領，顯示他深知部隊忠誠與戰力皆堪憂。

請繼續往下閱讀...

汪浩提到，習近平認為對台統戰與滲透已經相當成功，許多政治、商業與媒體層面出現親中勢力，誤以為台灣可「不戰而降」；最後，習近平將「準備武統」當作政治工具，用以凝聚民族主義、掩蓋經濟頹勢，並為自己長期執政創造藉口。

汪浩強調，就算川普所言屬實，台灣也絕不能因此鬆懈，真正的安全，從來不是建立在他人的嚇阻上，而是自身的備戰。汪浩呼籲，台灣必須強化國防自主、建立全民防衛意識，並徹底清除內部共諜與滲透網絡，只有讓中共明白，即使無美軍介入，台灣也有足夠實力讓侵略者付出無法承受的代價，和平才有真正的保障。

