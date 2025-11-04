為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    週刊爆凱思收神秘資金、黃國昌質詢自爆 她批「拿錢辦事臭不可聞」

    2025/11/04 09:38 即時新聞／綜合報導
    週刊今爆出凱思國際在今年曾收到來自200萬元神祕注資，來源是臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤，而黃國昌在質詢法務部時提及沈裕雄遭詐50億元，並自稱「幫了不少忙」。吳靜怡質疑：「這哪裡是為民喉舌，分明就是拿錢辦事？臭不可聞。」（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期陷入「養狗仔」等爭議，週刊今爆出凱思國際在今年曾收到200萬元的神祕注資，來源是臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤，而黃國昌在質詢法務部時提及沈裕雄遭詐50億元，並自稱「幫了不少忙」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）對此質疑：「這哪裡是為民喉舌，分明就是拿錢辦事？臭不可聞。」

    吳靜怡指出，黃國昌平日在立院咆哮，設立揭弊正義人設，誰知道這「內庫」一掀開，竟然是金錢交響曲的樂章，收了成衣大廠200萬，是不是就幫忙質詢詐騙案、質詢軍服採購，疑似打擊金主對手，這哪裡是為民喉舌？

    吳靜怡提到，週刊爆料這200萬的「神祕注資」來源是成衣業大咖沈淳浤，巧的是沈淳浤的父親沈裕雄才遭詐騙50億元，黃國昌就在立院質詢法務部長鄭銘謙時，秀出簡報質問追贓款的事，還自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？」吳質疑：「黃國昌如果真的透過人頭公司凱思國際收錢，這不就是SOGO案翻版？」

    吳靜怡指出，黃國昌過去質疑數十億元軍服採購案涉弊之外，還指控「興采實業」獨董洪嵩輝恐涉利益輸送，業界知情人士都傻眼，興采實業同地址也有一間公司叫做「神采時尚」，柯文哲競選總統時的衣服、帽子、外套、木可小物等等破千萬的都是向神采時尚採購，黃國昌怎麼硬是把「白友友」變成「綠友友」狂打，但最後得標的台南企業獨董竟然正巧就是涉入柯文哲假帳案的端木正。

    吳靜怡質疑：「黃國昌的咆哮，難道是為金主寀奕國際清障礙？成衣業潛規則多，綁標、轉包司空見慣，但他這一出手，誰信沒對價關係？」吳靜怡也直言：「黃國昌是韓國瑜院長口中的『人中呂布』，會不會其實是塊『立院髒髒布』？柯文哲恐怕沒想到拿的是一塊髒抹布，怪不得把民眾黨這塊招牌，越擦越髒！」

