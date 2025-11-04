國防部副部長柏鴻輝應邀愛沙尼亞演說 比較中俄空中侵擾

國防部軍政副部長柏鴻輝10月30日應愛沙尼亞國防智庫「ICDS」邀請專題演講，ICDS也以正式官銜介紹。（圖擷取自ICDS網站）

愛沙尼亞國防智庫「國際防禦及安全中心」10月30日舉辦會議，研討愛沙尼亞與台灣對侵犯空域的反應。國防部軍政副部長柏鴻輝受邀擔任專題演講人，分析中俄合作及威脅，吸引各界人士出席與互動。

根據國防部新聞稿，柏鴻輝近日訪問愛沙尼亞，期間應位於塔林的「國際防禦及安全中心」（ICDS）智庫邀請，以副部長身分公開演說，題目為「即便威脅不斷，台灣依然捍衛自由的天空」（Taiwan’s Airspace Under Constant Threat Defending Freedom in the Skies）。

ICDS官方網站以「台灣國防部副部長」介紹柏鴻輝，這也是他首次在愛沙尼亞公開演說，現場吸引來自政界、學術、國際學人各界觀眾，互動踴躍。

演說上，柏鴻輝就中國軍機侵擾台灣空域行為，與近期俄羅斯戰機闖入愛沙尼亞與多名北約會員國領空的情況做分析比較。柏鴻輝指出，台灣與愛沙尼亞均位於中俄威脅的前線，雙方有必要攜手加強交流與合作。

柏鴻輝表示，中國在九三閱兵中展示多項新式武器系統，包括具備核三位一體的戰略打擊能力，顯示其全球打擊範圍已全面成形，印太地區與歐洲地區都在範圍內。

他強調，中國持續密切關注俄烏戰爭的發展，並從中汲取作戰經驗。中俄之間不僅深化經濟、軍事與技術合作，也相互學習對方的作戰概念與灰色地帶手法。從近年來中共加大侵擾我空域，近期俄國軍機闖入北約國家領空，正顯示出一種「相同模式、不同地點操作」的行動樣態。

柏鴻輝呼籲，理念相近的國家要持續強化合作與交流，建立更具韌性與前瞻性的國際夥伴網絡，共同因應威權陣營擴張帶來的挑戰。

演講後，ICDS主任萊克（Kristi Raik）擔任主持人，與柏鴻輝、中華民國國防部情研中心副主任潘俊光，愛沙尼亞國會議員、友台小組成員卡尤萊德（Raimond Kaljulaid）以及前海軍指揮官薩斯卡（Juri Saska）舉行共同座談，就台愛關係與區域情勢議題深度交換意見。

