為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高雄十大傳說「舉牌姐」再選議員?柳淑芳:有認真在考慮

    2025/11/04 07:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄十大都市傳說之一的舉牌姐柳淑芳，證實有認真評估是否參選下屆高市議員。（柳淑芳提供）

    高雄十大都市傳說之一的舉牌姐柳淑芳，證實有認真評估是否參選下屆高市議員。（柳淑芳提供）

    常在高雄重要路口舉牌宣示反共愛台理念、被網友封為高雄十大傳說之一的「舉牌姐」柳淑芳，傳出可能再次投入下屆高市議員選戰?本尊證實「有認真在考慮」。

    柳淑芳曾七度參選，包括2次立委、4次議員、1次里長，積極傳達「反共」、「台獨」等本土理念，儘管投票結果離當選門檻都有點距離，她則認為能有反共、護台的宣傳機會，還可呈現幸福藍圖政見，投資（保證金、文宣費）很值得。

    去年立委選舉，柳淑芳透露先前幾度選舉負債累累，為了尊嚴生活、不會參選，剩兩年就退休（任職中油），目標在退休前把負債與貸款還清；但為宣傳理念，她常在下班後到路口舉牌。

    隨著下屆高雄市長、議員、里長選戰加溫，地方開始關注舉牌姐的動向，甚至有左營楠梓議員參選人耳聞她可能投入選戰?

    柳淑芳則向本報指出，近日真的有飲料店老闆、詢問她是否會選下屆議員?她告訴對方「有可能、有認真在考慮」。

    她進一步說明，今年底有機會還清貸款，明年退休後會有一筆退休金、也是養老金，如果參加選舉，就不用跟銀行借錢，但面對物價及通膨，不知道養老金多少才夠?所以還在評估。

    但她強調，守住台灣、台灣平安是她一生願望，唯有透過選舉機制，才能將她愛台灣、愛高雄的諸多想法，分享給更多鄉親。

    高雄十大都市傳說之一的舉牌姐柳淑芳，證實有認真在評估是否參選下屆高市議員。（柳淑芳提供）

    高雄十大都市傳說之一的舉牌姐柳淑芳，證實有認真在評估是否參選下屆高市議員。（柳淑芳提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播