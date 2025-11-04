高翬稱「耘力」非安親班僅親友用 四叉貓：這你敢信？

高翬聲稱「耘力國際公司登記住址」並非是「安親班」，而是她與高家親友聘請教師替孩子上課之處。「四叉貓」今質疑，這間辦公室每月要繳7.5萬租金，「只是拿來給高家小孩們讀書托兒，這你敢信」？（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期陷入「養狗仔」等爭議，意外扯出小姨子高翬的「耘力國際文化事業有限公司」與狗仔隊有關。週刊今持續報導，並稱收到高翬所寄出之存證信函，高翬聲稱該地址並非是「安親班」，而是她與高家親友聘請教師替孩子上課之處。網紅「四叉貓」劉宇今（3）日質疑，這間辦公室每月要繳7.5萬租金，「只是拿來給高家小孩們讀書托兒，這你敢信」？

劉宇貼出高翬存證信函內容，高翬內容中提到，有關報導中稱「本人到李麗娟擔任老師的安親班，同一地點也是耘力國際公司登記住址」均不屬實，該址並非是安親班，而是她與高家親友自行聘請家庭教師至耘力公司登記地址為高家親友之未成年子女上課。至於先前被四叉貓挖出的「白色賓士車」資料，高翬聲稱「白色賓士車」是她本人所有，「用於日常接送本人及高家親友之未成年子女」。

四叉貓提到，黃國昌在美國紐約州羅徹斯特購買的賓士車，運回台灣之後掛的車牌是「AGK-0855」高翬已經承認登記在她的名下。四叉貓反問：「請問為什麼黃國昌的賓士車（台灣建議售價415萬），要登記在小姨子名下？」

針對高翬否認「安親班」一事，四叉貓指出，那間民生東路辦公室一樓加地下室總共77坪，每個月要繳7萬5000元的租金，而且已租6年，他質疑：「只是拿來給高家小孩們讀書托兒，這你敢信？」

許多網友在四叉貓的貼文底下留言：「這真是謊話！如果是自家親友上課，卻由賴嘉倫去註冊商標『Cheerful kid』。」、「整個家族都在講謊言。」、「說謊才能圓謊，越說謊言越大。」、「某11不是閨蜜兼家教？」、「好羨慕有這種小姨子，把姊夫照顧得這麼窩心。」、「一個月可以為孩子付場地費只為了補家教，表示還有人事費喲～」、「這話真的是説謊不會臉紅啊，當大家是傻子？」

