    首頁 > 政治

    館長稱他在台灣企業1年產值有10億！ 因為民進黨打壓現在都沒了......

    2025/11/04 06:06 即時新聞／綜合報導
    館長宣稱他在台灣的企業1年產值本來有10億，因為民進黨打壓現在都沒了。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

    網紅「館長」陳之漢目前正在進行三度中國行，日前他在北京接受中港媒體訪問時，宣稱因為他說自己是中國人，在台灣的企業就被民進黨打壓，本來1年有「10億元產值」，現在都沒了，還忍不住怒噴「台灣人反中反個屁」，讓大批台灣鄉民看傻眼。

    館長近日參訪北京故宮後，接受中國和香港建制派媒體訪問時，繼續大力稱讚中國發展好棒棒，台灣現在很多人都是井底之蛙，不知道中國的真實狀況，而且台灣社會還瀰漫「逢中必反，反到極端」的風氣，之所以會這樣都是民進黨造成的，「什麼都要反，（他們認為）中國大陸不可能這麼優秀，不可能這麼好，不可能這麼自由，什麼都一定是爛的、糟糕的，台灣人一定要害怕他們，一定不可能和平統一……這個就是台灣的現況。」

    館長接著稱，現在就是需要有像他一樣有勇氣的人站出來把這些事情說出來，「你看我的企業一直被攻擊啊，我在台灣一年本來幾千萬的啊，10億的產值啊，我的企業被打到都沒有啦！為什麼？因為我支持中國同胞啊，因為我說我是中國人啊，因為我說台灣跟中國應該要走向和平，應該要走向包容，最後共榮、當歸，最後和平統一。」

    館長這段發言曝光後，再度讓台網炸鍋，「到底哪來的10億啦，澎風的太超過了」、「打壓？好笑！凡事賴給清德、執政黨就對了」、「什麼都怪民進黨，母雞不下蛋也怪民進黨，家裡有蟑螂也怪民進黨，推給民進黨萬事過關」、「打他那裡了？10億？你乾脆說100億好了……用點腦袋好嗎？你媽沒給你嗎？」、「10億是哪來的資訊？」、「幾年前風風火火，購物網站還要排隊才能買，根本一手好牌被他打到爛，貼牌爛貨無情暴怒，玩成這樣真的他媽可悲 」、「民進黨這麼厲害竟然還選不贏縣市長跟立委，是不是館長太廢？」

