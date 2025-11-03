鄭麗文稱普丁非獨裁者 饒慶鈴：持續守護民主

台東縣長饒慶鈴（右2）表示，自己較關心地方能否將民主落實於生活。（資料照）

國民黨主席鄭麗文在受外媒採訪時脫口「普丁並不是獨裁者」引發譁然，先前在黨主席選舉時支持郝龍斌的台東縣長饒慶鈴，選後則是大方恭賀鄭，且同為女性政治人物，她也期待在鄭的帶領為藍營開創新局，表現服膺選舉結果，饒則認為，身為地方首長更在意將民主真正落實在生活中，這更值得守護。

饒慶鈴說，國際政治有它的複雜背景，誰是不是獨裁者，我想世界各國都有自己的觀察與判斷。身為地方首長，我更在意的是，我們自己要讓民主真正落實在生活中，這才是最值得我們守護的事。

日前國民黨主席選舉時，饒慶鈴在選前之夜曾現身郝龍斌造勢大會、力挺郝龍斌，但在鄭麗文當選後也曾表示，選舉結果顯示國民黨是一個包容性很強的政黨，國民黨又再度誕生一位女性黨主席，並期待鄭麗文為國民黨開創新局。且日前國民黨全代會，相較不少藍營縣市首長缺席，饒也出席參加，顯見對黨內事務仍十分關注。

德國之聲日前專訪國民黨主席鄭麗文，鄭麗文打斷記者言論表示，不認為「台灣成為第二個烏克蘭的決定權在習進平」，甚至脫口「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引發輿論譁然。

