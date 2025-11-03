普廷、習近平是否為獨裁者？侯友宜：守護中華民國自由民主

新北市長侯友宜表示，守護中華民國自由民主的憲政體制與生活方式，就是台灣的最大共識。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪表示，「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引發爭議，外界關切國民黨執政縣市首長的立場，是否與鄭麗文相同。針對普廷及中國國家主席習近平是否為獨裁者？新北市長侯友宜表示，守護中華民國自由民主的憲政體制與生活方式，就是台灣的最大共識。

鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，記者詢問，台灣會不會變成第二個烏克蘭，而且決定權在習近平的手上？鄭麗文回應，「我不這麼認為，我完全不這麼認為」。

請繼續往下閱讀...

此外，《德國之聲》記者提及很多台灣人不希望台灣變成第二個香港，鄭麗文表示，「我們本來就不是香港，所以我們也不會成為第二個香港」，「北京也沒有要把我們變成第二個香港」，但台灣很有可能變成第二個烏克蘭，因為賴清德總統或民進黨政府的作法、講法，很可能把台灣變成第二個烏克蘭。

針對普廷是否為獨裁者？習近平是否為獨裁者？侯友宜表示，守護中華民國自由民主的憲政體制與生活方式，就是台灣的最大共識。

侯友宜說，任何政黨都應以國家利益為前提，台灣與許多國家有長期合作基礎，而國際互動最重要的是溝通與尊重，應持續以務實、理性的態度強化連結。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法