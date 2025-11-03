陳玉珍穿鋼鞋踹傷人挨告想和解 陳培瑜回應「5字」數千人挺爆

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

民進黨立委陳培瑜、林宜瑾控訴去年在立法院院會遭國民黨立委陳玉珍暴力攻擊，另有4名翁曉玲、徐巧芯等4名藍委在在旁協助，對5人提告涉犯重傷害未遂或傷害罪，台北地院今開庭，5名藍委到庭都否認犯罪，被視為主犯的陳玉珍還說她有和解意願。不過陳培瑜今天強硬表示無意和解，大批網友直呼支持！

立法院院會去年12月20日審議公職人員選罷法等法案，朝野攻防搶佔主席台，爆發激烈衝突，多位綠委掛彩送醫，受傷的民進黨籍立委陳培瑜、林宜瑾事後指控遭國民黨籍立委陳玉珍穿鋼頭鞋踹傷頭部、下腹部，翁曉玲、徐巧芯等4人則是在旁掩護助拳或協助壓制。

陳培瑜、林宜瑾自訴控告上述5人涉犯重傷害未遂或傷害罪，台北地院3日開庭，5名女立委到庭都否認犯罪，辯稱只是「肢體接觸」而非「肢體衝突」，陳玉珍也稱她沒有傷害意圖，她有和解意願，立法院國事繁忙，也不想增加法院負擔，希望法院試行調 解，並由法官親自主持調解且不公開。

不過陳培瑜今傍晚在臉書發文，強調「我無意和解」。短短5個字就吸引數千名網友按讚，「支持委員一定要告到底，否則會讓KMT軟土深掘」、「支持委員不要和解」、「這波挺爆」、「讓牠們為自己做的事情付出代價」、「支持告到底，不是為了自己，是為了國家長遠發展着想，要挺住壓力」、「他們根本沒在反省，任誰看了當初的影片都知道藍委惡意打人」、「支持委員，和解就是姑息」、「讓壞人學到教訓，就是對好人負責任」。

