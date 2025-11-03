中評會主席團主席多人未出席 藍營高層：情緒上無法認同

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨今日舉行中央評議委員會議，對於部分前任主席朱立倫追認的中評委主席團主席趙少康、管中閔，以及前副主席夏立言、連勝文，秘書長黃健庭、桃園市長張善政等人皆未出席。藍營高層表示，可以看到多位中評會主席團新任主席，及許多認為鄭麗文不孚眾望的中評委前輩，可能因為情緒上無法認同鄭主席的路線，因而沒有出席，鄭主席應該一一徵詢好好說明，完成黨內說服的工作，才能真正團結國民黨。

對於部分中評委未出席，黨主席鄭麗文表示，大家都有行程上的安排，她都尊重，不管是中評會主席團主席也好，或是中評委，人數都非常龐大，大家都會按照自己行程來做安排。

另外，鄭麗文日前接受外媒採訪時稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，踩到歐洲各國紅線，稱不會再跟國民黨中央互動。鄭麗文表示，從黨主席選舉期間一直到現在，在媒體還有社群上，有非常多不實的傳言，大家都傳得跟真的一樣，完全子虛烏有，事實上在她當選之後，馬上有歐洲的代表處積極聯繫，希望安排會面，她都把這些相關行程安排在正式上任之後。

藍營高層指出，雖然鄭麗文今日否認此事，但如同外界擔憂，黨內都擔心鄭麗文的論調會有強大的後座力。鄭麗文剛走馬上任，此時此刻大家還在觀望她論述的方向，尤其她被質疑過去的兩岸路線，比較偏向中國大陸，前中廣董事長趙少康先前都呼籲她要降低親中色彩，現在上任後能不能保持中間溫和的路線，都是大家關注的焦點。

藍營高層也點出，除了可以在中常會好好論述，完成黨內說服的工作，將全黨整合在一起，也應該儘快確定國際部主任的人事，因為國際部主任是代表國民黨，與美國重要政黨、智庫保持密切合作關係及聯繫，角色吃重，此次的「普廷不是獨裁者」，國際部主任就可以向外館表達國民黨正確的立場，也能在現階段黨主席等新人事剛交接之際，發揮穩定及澄清的作用。

