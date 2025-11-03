為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    基隆蓋新市政大樓》綠質疑土地讓給建商 藍：廉政平台是最好監督

    2025/11/03 20:59 記者俞肇福／基隆報導
    國民黨基隆黨部發言人黃申棟（左）、副發言人藍日昌（右），駁斥民進黨記者會對新市政大樓合建都更的質疑，指阻礙基隆進步。（記者俞肇福攝）

    基隆市新市政大樓招商興建案成為藍綠陣營攻防的新戰場，民進黨基隆市議員鄭文婷與民進黨中央黨部發言人吳崢，今天（3日）上午召開「違法送市產？基隆市長謝國樑停止市政大樓合建都更」記者會，民進黨質疑謝國樑推出的合建都更，是把市府土地讓給建商。國民黨基隆市黨部下午也召開記者會駁斥，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，民進黨刻意混淆是非、誤導輿論，其目的就是為了選舉利益。

    綠控「合建都更」跳過議會監督

    鄭文婷說，謝國樑打著合建都更名號，用意在跳過議會監督、跳過行政院審核；謝國樑想把市產送建商，已違反規定，基隆新市政大樓不合法、不合情、不合理，勿將廉政平台當作擋箭牌，應停止都更案。吳崢則質疑市府自用空間恐不足，也侵害興建目的，呼籲懸崖勒馬。

    藍：依法行政、公開透明

    黃申棟表示，從東岸商場案到新市政大樓案，民眾已看膩民進黨政治鬥爭劇本，民進黨不斷說要監督，但所做的每件事都在阻礙基隆進步，不斷在基隆製造對立、撕裂社會，唯一目的就是為了選舉利益。

    國民黨基隆市黨部副發言人藍世昌說，都市更新條例第47條，已明確排除土地法第25條須經議會同意的限制；新市政大樓的推動，市府完全依法行政、公開透明，市府並成立廉政平台，這就是最好的監督。

