殺高意在桃？正國會力挺林岱樺 凌濤直指：為取得桃園提名

民進黨立委林岱樺表態角逐高雄市長，正國會力挺卻引爆支持者怒火，國民黨桃園市議員凌濤今（3）日在臉書發文直指，正國會「殺高意在桃」，目的在取得桃園提名。（資料照）

民進黨立委林岱樺表態角逐高雄市長，正國會力挺卻引爆支持者怒火，國民黨桃園市議員凌濤今（3）日在臉書發文直指，正國會「殺高意在桃」，目的在取得桃園提名，並指可能由林右昌、王義川出戰，甚至是由正國會掌門人、外交部長林佳龍親自出馬。

凌濤指出，林右昌在新北與蘇巧慧爭鬥敗陣，台北市又必須面對吳怡農、鄭麗君、王世堅等強棒，力有未逮，而台中已定何欣純，台南還在爭鬥、結果難料，高雄及桃園成為正國會可以派系力量積極爭取提名的城市。

請繼續往下閱讀...

凌濤認為，正國會大張旗鼓支持林岱樺，等於向主席賴清德威望叫板，林佳龍不會不知其風險，然而此時不向賴清德表達不滿，怎麼會有桃園提名的空間？「殺高意在桃」，簡而言之，「若高雄最後沒給林岱樺，那桃園賴主席也不應該堅持他屬意的總統府副秘書長何志偉，否則黨內提名缺乏派系平衡」。

凌濤說，民進黨在鄭文燦系統於桃園崩解之後群龍無首，可能由正國會領軍出戰，林右昌、王義川，甚至林佳龍親自出馬都有可能，但恐怕為了多席次催出基本教義派盤勢，民進黨在地民代會偏好王義川可激出選民熱情，假若舉行初選民調，也是由曝光度高的王義川出線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法