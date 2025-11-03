為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    殺高意在桃？正國會力挺林岱樺 凌濤直指：為取得桃園提名

    2025/11/03 20:24 記者鄭淑婷／桃園報導
    民進黨立委林岱樺表態角逐高雄市長，正國會力挺卻引爆支持者怒火，國民黨桃園市議員凌濤今（3）日在臉書發文直指，正國會「殺高意在桃」，目的在取得桃園提名。（資料照）

    民進黨立委林岱樺表態角逐高雄市長，正國會力挺卻引爆支持者怒火，國民黨桃園市議員凌濤今（3）日在臉書發文直指，正國會「殺高意在桃」，目的在取得桃園提名。（資料照）

    民進黨立委林岱樺表態角逐高雄市長，正國會力挺卻引爆支持者怒火，國民黨桃園市議員凌濤今（3）日在臉書發文直指，正國會「殺高意在桃」，目的在取得桃園提名，並指可能由林右昌、王義川出戰，甚至是由正國會掌門人、外交部長林佳龍親自出馬。

    凌濤指出，林右昌在新北與蘇巧慧爭鬥敗陣，台北市又必須面對吳怡農、鄭麗君、王世堅等強棒，力有未逮，而台中已定何欣純，台南還在爭鬥、結果難料，高雄及桃園成為正國會可以派系力量積極爭取提名的城市。

    凌濤認為，正國會大張旗鼓支持林岱樺，等於向主席賴清德威望叫板，林佳龍不會不知其風險，然而此時不向賴清德表達不滿，怎麼會有桃園提名的空間？「殺高意在桃」，簡而言之，「若高雄最後沒給林岱樺，那桃園賴主席也不應該堅持他屬意的總統府副秘書長何志偉，否則黨內提名缺乏派系平衡」。

    凌濤說，民進黨在鄭文燦系統於桃園崩解之後群龍無首，可能由正國會領軍出戰，林右昌、王義川，甚至林佳龍親自出馬都有可能，但恐怕為了多席次催出基本教義派盤勢，民進黨在地民代會偏好王義川可激出選民熱情，假若舉行初選民調，也是由曝光度高的王義川出線。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播