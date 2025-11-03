美國新英格蘭地區議員訪台 陳明祺：盼各州與台簽署駕照互惠協定

美國新英格蘭地區議員訪台 陳明祺：盼各州與台簽署駕照互惠協定2025/11/03 19:59 記者方瑋立／台北報導
美國新英格蘭地區跨州參、眾議員3日起訪台，外交部政務次長陳明祺款宴接待並致詞強調，盼各州與台灣簽署駕照互惠協定，讓雙方人民往來更為便利。（外交部提供）
美國新英格蘭地區州議會領袖訪問團今（3）日起至8日訪台，外交部政務次長陳明祺今款宴訪團一行，並於會中致詞指出，美國目前已有23州及關島在台設有辦事處，期盼新英格蘭地區各州也能來台設立經貿辦事處，並與台灣簽署駕照互惠協定，讓雙邊民間往來更加便利。
此次訪團由羅德島州、緬因州、佛蒙特州、新罕布夏州及麻薩諸塞州等美國新英格蘭地區參、眾議會的領導階層議員組成。陳明祺今天款宴接待，雙方就台美經貿投資、高科技產業合作、人才培育交流及能源安全等議題交換意見。
陳明祺致詞表示，台灣與美國新英格蘭地區在經貿及教育等領域各具優勢，雙方可在高等教育及高科技產業深化合作。
陳並指出，美國目前已有23州及關島在台設有辦事處，期盼新英格蘭地區各州也能來台設立經貿辦事處，並與台灣簽署駕照互惠協定，讓雙邊民間往來更加便利。
羅德島州參議會代議長加勒（Hanna M. Gallo）讚許台灣的自由開放精神，她長期關注教育議題，積極投入人才培育工作，新英格蘭地區擁有多所知名大專院校，研發能量強勁，雙方可在教育及科技領域加強合作。
外交部強調，期盼與美國友人持續深化以自由價值為基礎的夥伴關係，共同作為全球民主的守護力量，並深化雙邊在經貿及教育等領域的合作。
