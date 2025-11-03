蔡忠誠接國民黨桃園黨部主委 議長邱奕勝喊「最好人選」

國民黨黃國園黨部主委蔡忠誠，接下桃園市黨部主委。（資料照）

國民黨今（3）日公布新任各地方黨部主委人事案，桃園市黨部由黃國園黨部主委蔡忠誠接任，議長邱奕勝表示，蔡忠誠也是桃園市黨部副主委，由他來接任是最適合的，可以無縫接軌、駕輕就熟，尤其過去幾次選舉，蔡忠誠都能完成黨中央交辦的任務，相信在主席鄭麗文任內也可以把這個工作做好，因此秘書長李乾龍電詢時，便力薦蔡忠誠是最好的人選。

蔡忠誠是退役少將、出身金門，擔任黃國園黨部主委5年，並兼任桃園市黨部副主委，對地方黨務十分熟悉，此次各地方黨部主委人事案，黨中央尊重地方意見與生態，邱奕勝表示，蔡忠誠在前主席江啟臣任內就已在黃復興黨部，與地方黨部合作密不可分，尤其黃復興黨部有兵又有將，這幾年不管在總統大選、9合1選舉、罷免案、反罷免案，都扮演重要角色，蔡忠誠也兼任桃園市黨部副主委，由他來接任主委最適合不過，加上地方黨部分6個區，蔡不屬於哪個派、哪個人，一定可以無縫接軌、駕輕就熟。

邱奕勝強調，「蔡忠誠的能力是不用懷疑的」，經歷這幾次的選舉，對於中央交辦的任務都能使命必達，相信在主席鄭麗文任內也可以把這個工作做好。

蔡忠誠受訪表示，各地方黨部主委人事案，黨中央尊重地方領袖的意見，黃國園黨部從去年6月就與桃園市黨部整合，經歷過多次選舉，與議長邱奕勝等人並肩作戰，不管是地方選舉、立委選舉或是反惡罷，在桃園都打出漂亮的一戰，而他在投入罷免議員王浩宇期間，與祕書長李乾龍也有不少互動，都是接任此次接任主委的機緣，也感謝議長邱奕勝的舉薦。

各地方黨部主委首要任務，就是2026年地方選舉，蔡忠誠表示，「很有信心」，市長張善政在2022年選舉時，桃園13區只輸掉觀音區，近年市政穩定推動、民調及市民光榮感持續上升，有信心明年選舉13區都能贏，在議員選舉上，黨中央心力應該會擺在南高屏，他的任務就是把桃園顧好，讓黨中央沒有後顧之憂，同時會強化藍白合作，讓議員席次過半，但未來如何合作還需深入討論。

