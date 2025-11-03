城市文化交流 新任波蘭駐台代表畢爾斯基拜會黃偉哲

台南市長黃偉哲（右）致贈蘭花領帶與台南伴手禮給波蘭台北辦事處處長畢爾斯基。（台南市政府提供）

波蘭台北辦事處處長畢爾斯基於今日拜會台南市政府，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處處長蘇恩恩接待，雙方共同期盼城市間的合作交流，能帶動台波關係多面向蓬勃發展。

畢爾斯基來自台南的姐妹市羅茲市，曾派駐美國、越南、捷克、馬來西亞的領事職務，外交資歷豐富，今年8月抵任波蘭台北辦事處，此行除了拜會黃偉哲市長，亦前往安平參訪文化古蹟，並拜會奇美食品與南科。

黃偉哲表示，期待在畢爾斯基處長的協助下，多增進台南與羅茲市的交流。他說，波蘭在歐洲有極重要地位，台南是台灣第一個城市，期待在古蹟保存、文化藝術、教育、體育等方面，能與羅茲市及其他波蘭城市交流。此外，台南有許多優質農漁特產品，繼鳳梨之後，歐盟已開放芒果、芭樂等農產進入歐洲，這幾項農產均是台南的強項，希望能介紹給波蘭朋友品嘗。

畢爾斯基表示，到職後很快就來台南拜訪，正是著眼於台南對台波合作的重要性，尤其台南奇美食品是波蘭重要的外商；台波兩國間的經濟往來，從食品到半導體等產業持續熱絡。農產方面，波蘭的蘋果、藍莓也非常希望能引進到台灣。

文化藝術方面，畢爾斯基透露，波蘭的民俗表演團體預計明年5月來台，期盼也能安排到台南演出。教育方面，波蘭正積極尋找台灣傑出大學建立雙邊合作，其中更包括台南的成功大學，希望建立跨校雙聯學位。

台南市長黃偉哲（右）跟波蘭台北辦事處處長畢爾斯基熱絡交流。（台南市政府提供）

