害豬瘟解封延後！盧市府甩鍋基層改口稱沒人下令 網轟：當大家白癡？

台中爆發非洲豬瘟，盧秀燕市府防疫荒腔走板，幾乎每天都在出包，昨天（2日）又爆出市府的人擅自進入案場清消，導致原定今天（3日）進行的採檢工作被迫延期，全國輿論炸鍋。起初台中市府辯稱是動保處某位基層員工「誤解」上頭指令，才逕自進入案場清消，不料今天又改口稱「沒人下令」，不知為何該名人員要自動去消毒，網友們聽完氣炸，怒斥「真的把大家當白癡！」

國軍10月31日才徹底在案場完成清消，待清潔液乾了之後，原定今天進場採樣，但昨天卻爆出台中市府週日私自派人又一次進入案場消毒，此舉恐讓檢測結果呈「偽陰性」，今天農業部也表示案場地面還未完全乾燥，未達採樣標準，將擇期採樣。原本有望盡快解除豬瘟警報，卻因盧市府突如其來的一個動作導致解封時間又要延後。

昨天事情爆出來後，台中市府辯稱這件事起因於動保處鄭姓人員「誤解」動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為，企圖將責任往下推，不過沒有說明所謂上頭指令為何。

結果今天台中市府又改說法，副市長黃國榮在市議會被質詢時宣稱，沒有人對昨天逕自跑去養豬場清消的鄭姓人員下令，這件事不應該發生，卻真的發生，覺得不可思議，市政府難辭其咎，但不是有任何目的，防疫過後會追究責任，而且是全面且從重究責。

政治工作者周軒隨後在臉書分享黃國榮這番說詞，質問「週日一個公務員放棄休假跑去養豬場，你跟我講沒有人下令？」。大批網友也氣炸，「最好是有公務員會沒報備就私自加班啦，KMT真的把大家當白癡耶」、「假日上班？但送檢體可以拖好幾天！」、「務員加班要申請，外包要得到指示，怎麼看也不像有人會自動星期六跑去上班，沒有上級市府長官指示，我是不相信啦！」、「台中『最勤勞』的公務員要注意人身安全」、「當我第一天認識公務員嗎？」、「效率突然這麼好是夢遊哦」。

