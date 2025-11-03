台半導體奇蹟席捲APEC！美財長探詢秘訣 林信義分享中科經驗

我國APEC峰會領袖代表林信義今率代表團召開返國記者會。（記者塗建榮攝）

2025亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議1日落幕，我國領袖代表林信義今召開返國記者會。對於APEC期間曾與美國財政部長貝森特對談40分鐘，林信義表示，貝森特對我國半導體產業的形成很感興趣，詳細詢問在當中扮演的角色、如何形成研發供應鏈plus；世界各國也對台灣開發園區深感驚訝，因此他也分享中科開發的例子。

林信義指出，他和美國領袖代表貝森特有廣泛的溝通，他對台灣的狀況也很有興趣、一再確認，比如我國半導體產業如何形成，政府扮演什麼角色、民間如何等，進而形成研發供應鏈plus，政府用租稅、人才培育、輔導等。

請繼續往下閱讀...

林信義表示，我方當然也提到園區開發，台灣開發園區備受世界關注，大家都很驚訝，台灣可以開發出這樣的園區，他也舉一個例子，他在行政院副院長任內的中科開發，台灣開發速度非常地快，完全可以對應市場，在設計開發階段樣品已經開始在做，很快就可以推到市場，也很快地可以增加量體。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法