屏東社宅出租 議員建議增青年宅、婚育宅

瑞屏安居社宅明年即將完工。（記者葉永騫攝）

屏東縣社會住宅正陸續建造中，屏東瑞屏安居將在明年完工，縣議員梁育慈今天在議會業務質詢表示，社會住宅保留4成出租給弱勢族群，但縣府也應研議保留青年宅、婚育宅的可能性，並且提供基本家具，讓年輕人能夠「一卡皮箱入住」，縣府城鄉發展處長陳志宏說明，正在研議中。

梁育慈表示，屏東縣社會社宅有屏東市瑞屏安居、潮州鎮光春好室興建中，屏東市永城好室、鶴聲好室以及恆春鎮恆春好室則已決標，東港鎮、內埔鄉的社宅則在規劃中，雖然法規有規定社會住宅至少要提供4成出租給弱勢族群，但社宅應該要保留一部分給剛畢業、剛就業、剛成家的年輕人，而家電是一筆很大的費用，社宅的規劃在台北市就提供了熱水器、床架、衣櫃、基本廚具等，減輕承租人的負擔，讓民眾一卡皮箱就能入住，縣府應該除了提供熱水器、床架外，屏東的天氣那麼熱，應該提供冷氣，而其他縣市的社宅有活動中心、托嬰中心、等完善生活機能，值得屏東學習。

請繼續往下閱讀...

縣府城鄉發展處長陳志宏指出，瑞屏安居社宅規劃有一戶托嬰中心、8戶店鋪，鶴聲好室因鄰近屏東榮總而規劃有身心障礙社區式日照中心，永城好室、光春好室、恆春好室也都規劃設有托嬰中心，對於青年宅、婚育宅的保留部分，確實也在討論研議，未來會連動反映在社宅的規劃設計上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法