    首頁 > 政治

    獨家》侯家軍開枝散葉！彭康傑擬參選桃園議員

    2025/11/03 17:46 記者賴筱桐／新北報導
    新北市民政局機要秘書彭康傑表態，將投入明年桃園市議員選戰。（彭康傑提供）

    新北市長侯友宜明年底將卸任，旗下的子弟兵積極布局2026年市議員選戰，本報日前報導市府副發言人陳柏翰將挑戰新北市第1選區（石門、三芝、淡水、八里），民政局機要秘書張珀源可能參選第11選區（金山、萬里、汐止），近期另一名民政局機要秘書彭康傑表態，有意投入桃園市議員選戰，象徵「侯家軍」開枝散葉。

    27歲的彭康傑為國立台北大學公共行政暨政策學系碩士畢業，行政及選務經驗豐富，曾任立法委員魯明哲辦公室實習助理，並在2022年侯友宜新北市長競選辦公室、新北市議員呂家愷服務處、2024侯友宜總統競選辦公室任職，目前擔任新北市政府民政局機要秘書。

    彭康傑為中壢客家子弟，從小熱衷於參與公共事務，大學擔任過系學會會長，就讀研究所期間，也參與眾多校外事務，累積經驗及人脈。

    彭康傑表示，走入群眾傾聽民眾心聲，是選舉基本功，尤其在總統大選時，陪同新北市長侯友宜跑遍許多城市和大街小巷，對於這片土地弱勢群體的照顧有深刻體悟，因此決定趁年輕出來挑戰，為家鄉中壢服務。

