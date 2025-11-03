美防長訪韓拋震撼彈！擬重塑駐韓美軍角色 納入「協防台灣」

美國國防部長赫格塞斯（左）3日抵南韓訪問，首站便前往兩韓非軍事區（DMZ），在板門店附近的波尼法斯營，與前來迎接的南韓國防部長安圭伯（右）握手致意。（美聯社）

美國戰爭部（國防部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）3日抵達南韓訪問，預計將與韓方討論華府一項旨在重塑駐韓美軍角色的目標。根據路透報導，美國官員已釋出訊號，計畫讓駐韓美軍的角色更具彈性，以應對更廣泛的區域威脅，例如「保衛台灣」，以及制衡中國日益增長的軍事影響力。

赫格塞斯抵達南韓後，首站便在南韓防長安圭伯的陪同下，前往分隔兩韓的非軍事區（DMZ）進行視察。這是自2017年10月以來，美韓兩國防長首次共同訪問此一高度敏感的緩衝區。赫格塞斯此行是為出席4日舉行的美韓年度「安全諮商會議」（SCM）。

駐韓美軍角色 美盼更具彈性、韓方抗拒

路透指出，華府正考慮讓駐紮在南韓的2萬8500名美軍，其角色更具彈性，著眼於在中國於南海及台灣周邊活動引發擔憂之際，維持亞洲的權力平衡。美國官員已暗示，計畫讓駐韓美軍具備在朝鮮半島以外地區行動的潛力。

然而，南韓方面對此一轉變的想法抱持抗拒態度。不過，在過去20年間，南韓已努力增強其國防能力，目標在於有能力接管戰時的美韓聯軍指揮權。

南韓尋求收回戰時美軍指揮權

報導稱，南韓計畫在2026年，進行多年來最大幅度的國防預算增長，部分原因也是為了回應美國總統川普，要求盟邦為美軍駐紮支付更多費用的要求。

此外，在4日的「安全諮商會議」上，預計「戰時作戰指揮權」（OPCON）的移交問題，將成為重要議題。南韓總統李在明政府，尋求在其任期內，收回仍在美國手中的戰時作戰指揮權。

