咦？ 林岱樺初選造勢收應援手板 驚見一眾國民黨大咖「送暖」！

林岱樺執意投入民進黨高雄市長初選。（資料照）

2026縣市長大選腳步將近，民進黨立委林岱樺雖涉貪污助理費遭起訴，但仍爭取出線參選高雄市長，本月1日還在岡山舉行造勢。不過網紅「四叉貓」劉宇眼尖發現，與林岱樺同屬正國會派系的民進黨大咖們因為被罵爆臨時取消出席造勢，卻有國民黨的人「雪中送炭」，質疑「國民黨明明推柯志恩參選高雄市長，卻在初選階段全體支持民進黨林岱樺，這是為什麼呢？」

林岱樺雖然陷入涉貪爭議，但堅稱自己清白，執意投入黨內高雄市長初選，外交部長林佳龍、立委王義川、新北市議員兼黨發言人卓冠廷等正國會要角都發聲表示支持，結果遭綠營支持者砲轟「挺貪汙」，還有人放話如果民進黨要推這樣一個身陷貪汙醜聞的人選高雄市長，2026寧願投給國民黨的人。隨著輿論延燒，林佳龍、王義川、卓冠廷等人原定要參加林岱樺造勢，臨時取消行程。

請繼續往下閱讀...

不過四叉貓今天（3日）在臉書貼出一張新聞照片，可以看到林岱樺感動地握著一名支持者的手，林岱樺身旁則有一塊應援手板。四叉貓忍不住放大圖片仔細看手板上的內容，赫然看見多名國民黨大咖的名字，「前天林岱樺在高雄岡山舉辦初選造勢，雖然民進黨派系正國會的大咖們臨時決定都不出席，但國民黨雪中送炭，由黨主席帶領一起聲援林岱樺。根據某報的當天照片，林岱樺收到一個應援簽名版，我很無聊的把照片放大、旋轉、調亮、調對比、調清晰度，勉強認出有簽名幫忙聲援的人……」

上頭出現的人包括1日正式接任國民黨主席的鄭麗文、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、被認為將代表藍營參選下屆台中市長的立院副院長江啟臣、台中市立委廖偉翔、台北市立委徐巧芯、新北市立委葉元之、親藍無黨籍原民立委高金素梅、傅崐萁前辦公室副執行長賴苡任、親藍網紅「歷史哥」李易修，手板上還能看到貼了一張民眾黨前主席柯文哲的KP貼紙。

四叉貓調侃，「請問我現在可以喊『國民黨唯一支持林岱樺』嗎？不行的話我晚一點再問問看……」。最後他也提出質疑，「國民黨明明推柯志恩參選高雄市長，卻在初選階段全體支持民進黨林岱樺，大家想想是為什麼呢？」。有網友留言「國民黨跟柯志恩有嫌隙？」，四叉貓則回「我認為是國民黨覺得林岱樺當對手最好打」。

其他網友紛紛表示，「製造女版楊秋興，司馬昭之心吧！」、「柯志恩暗爽……楊秋興2.0出現了」、「鄭麗文說她了解這個黨？這就是她了解的方式？挑撥民進黨造成內鬥嗎？有夠粗糙的方式」、「真的有鬼」、「用一根頭髮想也知道是要讓柯上位的煙霧彈」、「這不用想就知道是要製造分裂的」、「這背後水超深啊」、「前陣子民進黨內部群組對話外流該不會是？」

四叉貓注意到林岱樺造勢當天收到一塊應援手板，經放大、旋轉、調亮、調對比、調清晰度，發現上面都是藍營大咖的簽名。（圖翻攝自四叉貓臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法