    首頁 > 政治

    國考報名費明年平均漲25.8％ 考選部：10年未漲 如不漲後年用罄

    2025/11/03 16:59 記者林曉雲／台北報導
    國考報名費明年平均調漲25.8％，考選部今日說明，大部分報名費10年未漲，如不漲，後年上半年用罄。（資料照）

    國考報名費明年平均調漲25.8％，考選部今日說明，大部分報名費10年未漲，如不漲，後年上半年用罄。（資料照）

    國家考試報名費明（2026）年調漲，平均調幅約25.8%，約調漲200至1700元不等，其中高考漲400元。考選部今（3）日說明，國家考試財務主要收入來源為應考人報名費，並用於辦理各項考試支出，大部分國家考試的收費基準已超過10年未曾調整，因辦理國考試務成本持續上升，考選業務基金自2022年至2024年虧損累計已達2.66億元，並可能於後（2027）年上半年用罄。

    記者根據對照表計算，高考一級和二級考試，報名費由1600元漲至2000元（漲400元），高考三級考試由1400元漲至1800元（漲400元）；普考從1300元漲至1600元（漲300元）；初考從800元漲至1000元（漲200元）；司法官一試從800元漲至1000元（漲200元），二試從1800元漲至2300元（漲500元）；而國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，中將轉任從6800元漲至8500元、一口氣漲1700元較多。

    考選部也表示，電腦化測驗類科增加及考區增設亦使相關試務成本攀升，但大部分國考已10年未漲報名費，對於2017年至2024年基本工資調漲逾37.6%，平均電價調整情累計達54.8%，消費者物價指數漲幅為11.78%。

    考選部說明，為確保國家考試穩健辦理，考選部調整所辦理國家考試報名費，平均調幅約25.8%，考選部已於今（2025）年2月27日預告修正公務人員及專技人員二類考試規費收費標準，相關法規於今年4月9日發布生效，調整後的報名費預計自明年各項國家考試開始適用；另導遊領隊證照評量測驗已自去年改由交通部辦理，並自訂報名費收取標準，不在考選部辦理國家考試範圍內。

