鄭麗文嗆突破南台灣 鍾佳濱憂：提供中國介選後門？

國民黨主席鄭麗文今表示，2026年地方選舉希望在艱困選區南台灣重點突破，2028年更要完成政黨輪替並完全執政。對此，民進黨屏東縣立委鍾佳濱表示，尊重鄭主席的宣示，民進黨不擔心國內民主政黨良性競爭，「我們擔心的是她為達目的不擇手段，甚至提供中國介入台灣民主的一個後門」。

鍾佳濱強調，邁向執政當然是在野黨責無旁貸的使命，「我們尊重鄭主席這樣的宣示」也就是她任內要達到這個目標，良性競爭下，在野黨有這樣的企圖心，當然相對也會激勵執政黨要更加努力爭取民心支持，這不是壞事，「彼可取而代之」、「大丈夫當如是也」，面對競爭，對民進黨而言是一種激勵，更要努力。

不過，鍾佳濱也說，「我們不擔心台灣國內民主政黨的良性競爭，而是擔心她未達目的不擇手段，甚至提供中共介選、介入台灣民主的一個後門」，如果是境外敵對勢力要透過民主過程當中的政黨競爭，達到併吞、推翻的目的，那這就是非常嚴重的問題。至於鄭麗文所言是哪一種？其實大家都在觀察。

鍾佳濱強調，鄭麗文到底是自詡為民主台灣的最大在野黨要來取代執政黨，這樣的定位；還是要把台灣回歸中國的這一條路徑，這兩者差別很大。前者是國內政黨的良性競爭，後者則是來自敵意國家的併吞，只是透過選舉包裝而已。

鍾佳濱表示，透過選舉投票上台的政黨，最後卻推翻民主，像當時的納粹就是如此，這樣的結果不只是德國的災難，更是整個世界和平的終結，非常嚴重；但現在不能設定鄭麗文就是如此，至於是哪一種，鄭所表達的言論眾所關注，若口口聲聲就要是回歸中國，「我們擔心妳是否為境外勢力的跳板和併吞的通路」。

