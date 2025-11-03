為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文嗆突破南台灣 鍾佳濱憂：提供中國介選後門？

    2025/11/03 16:59 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文今表示，2026年地方選舉希望在艱困選區南台灣重點突破，2028年更要完成政黨輪替並完全執政。對此，民進黨屏東縣立委鍾佳濱表示，尊重鄭主席的宣示，民進黨不擔心國內民主政黨良性競爭，「我們擔心的是她為達目的不擇手段，甚至提供中國介入台灣民主的一個後門」。

    鍾佳濱強調，邁向執政當然是在野黨責無旁貸的使命，「我們尊重鄭主席這樣的宣示」也就是她任內要達到這個目標，良性競爭下，在野黨有這樣的企圖心，當然相對也會激勵執政黨要更加努力爭取民心支持，這不是壞事，「彼可取而代之」、「大丈夫當如是也」，面對競爭，對民進黨而言是一種激勵，更要努力。

    不過，鍾佳濱也說，「我們不擔心台灣國內民主政黨的良性競爭，而是擔心她未達目的不擇手段，甚至提供中共介選、介入台灣民主的一個後門」，如果是境外敵對勢力要透過民主過程當中的政黨競爭，達到併吞、推翻的目的，那這就是非常嚴重的問題。至於鄭麗文所言是哪一種？其實大家都在觀察。

    鍾佳濱強調，鄭麗文到底是自詡為民主台灣的最大在野黨要來取代執政黨，這樣的定位；還是要把台灣回歸中國的這一條路徑，這兩者差別很大。前者是國內政黨的良性競爭，後者則是來自敵意國家的併吞，只是透過選舉包裝而已。

    鍾佳濱表示，透過選舉投票上台的政黨，最後卻推翻民主，像當時的納粹就是如此，這樣的結果不只是德國的災難，更是整個世界和平的終結，非常嚴重；但現在不能設定鄭麗文就是如此，至於是哪一種，鄭所表達的言論眾所關注，若口口聲聲就要是回歸中國，「我們擔心妳是否為境外勢力的跳板和併吞的通路」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播