讚台「友好國家」！ 林信義曝高市早苗最關心2議題

APEC領袖代表林信義（中）3日出席「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，與團員一同合影。（記者塗建榮攝）

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議1日落幕。日本首相高市早苗與我國APEC領袖代表林信義當天在場邊會晤約20分鐘，高市會後於社群媒體發文表示，盼深化台日實務合作；林信義今透露，高市十分重視台海和平安全，也希望雙方就防災進行更多情報交換，進一步交流。

林信義今率代表團召開返國記者會，對於和高市早苗的場邊會談是否觸及具體合作項目，林信義回應，高市早苗非常熱情、客氣，也讚許台灣是非常友好的鄰近國家，彼此關係密切，尤其對於整個台灣海峽的和平安全，她非常關注、認為是非常重要的事情，同時也對我國天災表達關心。

林信義指出，與高市首相的會談觸及AI、醫療及防災等議題，尤其日本跟台灣同樣面對地震、颱風等相近環境，雙方有提及希望將防災預測進行更多情報交換與交流，去年台日已舉辦許多防災論壇及交流，她認為非常正面，也希望可以進一步促進後續合作。

林信義提到，菲律賓總統小馬可仕也對於雙方共同面對的氣候變遷、地震等共同挑戰很感興趣，認為應該在諸多領域加強合作，後續會有更多交流。

APEC領袖代表林信義3日出席「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，向國人多邊及雙邊交流成果，以「花若盛開，蝴蝶自來」形容國家科技發展吸引他國的注意與肯定。（記者塗建榮攝）

日本首相高市早苗主動在社群平台貼出與我國APEC領袖代表林信義合照。（取自高市早苗官方X社群）

